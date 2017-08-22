В Минске растет праправнучка Якуба Коласа и Янки Мавра 1 22.08.2017, 11:50

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Правнучка Якуба Коласа и Янки Мавра Василина Мицкевич с дочками: Юлей и малышкой Наташей

Только одну новорожденную в Минске назвали Натальей, как оказалось - в честь дочери первого белорусского фантаста.

После публикации о том, какими именами белорусы сейчас называют своих детей, с kp.by связалась жительница столицы Мария Мицкевич. В заметке сообщалось, что с начала года лишь одну девочку в Минске назвали Натальей. Новорожденная с редким именем оказалась внучкой Марии. Она рассказала, что маленькая Наташа - совсем не простая девочка, а... праправнучка знаменитых белорусских писателей Якуба Коласа и Янки Мавра! И Натальей ее назвали неспроста, а в честь прабабушки, дочери первого белорусского фантаста.

Две семьи писателей породнились, когда младший сын Якуба Коласа, Михась, женился на младшей дочери Янки Мавра, Наталье. Михась - доктор технических наук, работал в Академии наук, долгое время был научным консультантом музея Якуба Коласа. А Наталья была кандидатом технических наук, преподавала в Политехническом институте. Дочь супругов, Мария, которая и написала в редакцию, работала преподавателем высшей математики в Институте управления и предпринимательства.

Младший сын Якуба Коласа Михась Мицкевич с правнучкой.

- Так получилось, что мой дед со стороны отца - Якуб Колас (Константин Мицкевич). Мой отец - его младший сын Михась, о котором песняр написал поэму «Міхасёвы прыгоды». Моя мать Наталья, в честь которой назвали внучку, - дочка Янки Мавра. Об их знакомстве мой отец писал в книге «Пад бацькоўскім дахам», - рассказывает Мария Мицкевич. - Отцу сейчас 91 год, но он еще участвует в разных встречах. Мамы, к сожалению, уже нет в живых, но нам удалось издать ее мемуары в книге «Наталля Міцкевіч. «Доўгая дарога. Ад дома Янкі Маўра да дома Якуба Коласа». У меня три внучки - Лилия, Юлия и Наталья. Последних двух родила моя дочь Василина. Я сейчас вышла на пенсию, постараюсь посвятить больше времени внучкам. Но, конечно, изучаю жизнь и творчество своих знаменитых дедов. В издательстве «Кнігазбор» вышла книга «Янка Маўр», материалы для которой я готовила, а предисловие написала дочь Василина.

Правнучка Якуба Коласа - кандидат социологических наук, она работает главной хранительницей фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа. Муж Василины, отец маленькой Натальи и ее трехлетней сестры Юлии - Евгений Стельмах. Наследницы классиков носят фамилию Мицкевич - по традиции всем девочкам в семье, потомкам Якуба Коласа, передается фамилия их знаменитого предка. Кстати, живет семья по соседству с домом, где жил песняр и в котором сейчас расположен музей Якуба Коласа. Дома детей учат белорусскому языку и между собой родственники общаются по-белорусски.

Якуб Колас с невесткой Натальей, дочкой Янки Мавра. Фото: из архива Марии Мицкевич

Как познакомилась звездная пара

Родители нынешней пенсионерки Марии Мицкевич - дети классиков - прожили вместе почти 65 лет. Их дочь хорошо знает историю знакомства звездной пары:

- Впервые они встретились, когда им было лет по пять, на елке в Доме литератора. Колас и Мавр уже дружили в то время и привели на праздник своих детей. Янка Мавр указал Наташе на мальчика: «Видишь, вон тот самый Михась, о приключениях которого мы читаем с тобой книгу». Но по-настоящему познакомились они уже студентами Московского авиационного института. Как-то Наталья на каникулах в Минске забыла дома свой пропуск, и ее отец, узнав, что Михась еще в Минске, попросил его зайти, чтобы захватить пропуск и передать дочери. В Москве, отдавая документ Наталье, Михась не удержался и едко пошутил: «А на фотографии ты красивее!» Но все-таки начал ухаживать за девушкой. Когда они решили жениться, Михась предложил: «Давай ты позвонишь своему отцу и скажешь, что я женился, а я сообщу своему, что ты вышла замуж». Так и сделали. Якуб Колас выслушал новость и усом не повел. А Янка Мавр заинтересовался и добился признания дочери. И вот двое коллег встречаются в Союзе писателей. Колас поздравляет Мавра с замужеством дочери. Мавр благодарит и спрашивает: «Ну и что мы будем делать с нашими детьми?» Колас в ответ удивляется: «Твоя дочь выходит замуж, что хочешь, то и делай». Мавр так растерялся, что пришел домой и говорит жене: «Колас не признает Наташу невесткой». Позвонили Наташе в Москву, она - в плач. Мавр идет к Коласу домой. Там встречает домработницу, которая тут же любопытствует: «А не за Михася ли ваша Наталья вышла замуж?» «А вы будто этого не знаете?» - недоумевает Янка Мавр. Колас наконец понял, как разыграл его сын, взял из серванта рюмки и предложил свату отметить такое событие.

В браке дети писателей вырастили троих детей: Сергея, Константина и Марию. Натальи не стало в 2012 году.