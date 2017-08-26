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Брестская студентка стала серебряным призером Всемирной универсиады

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  • 26.08.2017, 13:41
Анна Малыщик
Фото: БФЛА

Анна Малыщик стала серебряным призером в метании молота на Всемирной универсиаде в Тайбэе.

Уже в первой попытке студентка Брестского университета имени Пушкина отправила снаряд на 72 м 13 см.

Долгое время этот результат позволял ей удерживаться на второй позиции, вслед за полькой Мальвиной Копронь, которая в первом выходе в сектор показала 76 м 85 см и в оставшееся время пыталась улучшить свое же достижение сообщает БелТА.

Для победы на Универсиаде Анне Малыщик необходимо было превзойти результат польки, в пятой и шестой попытках она улучшила свой стартовый результат - 73 м 93 см. Однако осталась лишь второй.

Бронзовая награда у еще одной польской спортсменки Йоанны Федоров - 71 м 33 см. В начале августа белоруска выступила на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, где заняла десятое место (69 м 43 см).

Анна Малыщик принесла в копилку студенческой сборной Беларуси на Всемирной универсиаде пятую награду. Ранее две золотые медали завоевал пловец Илья Шиманович, серебряные в активе метателя молота Павла Борейши и тяжелоатлетки Дарьи Наумовой.


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