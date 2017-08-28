Цена картошки Лукашенко 35 28.08.2017, 8:29

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Тот самый случай, когда одно фото способно рассказать о целой эпохе.

В прошлом году в мире фото произошла сенсация: снимок картофелины авторства известного ирландского фотографа Кевина Абоша продали за один миллион доллара. Пожалуй, это была одна из самых дорогих картофелин в мире.

«Но есть кое-что, не поддающееся денежному измерению. Например, людские судьбы.

Сегодня мы в который раз обсуждаем урожай картофеля с личного участка Лукашенко. Фото поля, уставленного наполненными мешками и Лукашенко на переднем плане уже успели окрестить «кадром года». И в этом, если задуматься, есть глубокий смысл», - пишет «Салiдарнасць».

В свое время, борясь за должность президента, Лукашенко обещал «отвести народ от пропасти». Тогда и правда многим было очень непросто. Как, впрочем, и в последующее десятилетие. И та же картошка многим белорусам помогала прокормиться и заработать в трудные времена. Времена, которые многие хотели бы с радостью забыть, но…

Любое публичное фото должностного лица, специально преподнесенное широкой публике, несет в себе определенный посыл. Вполне возможно, фотографиями десятков наполненных картошкой мешков, «собранных лично» правителем и его сыном, белорусов хотят успокоить. Смотрите, мол, не пропадем с таким-то урожаем.

Но выглядит это двусмысленно. Фактически, мы возвращаемся к тому самому обрыву, от которого нас отводят уже больше двадцати лет. Цена картошки на фото пресс-службы Лукашенко — топтание на месте целой нации.