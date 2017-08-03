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«Гейзер» в Гомеле: столб воды из прорванной трубы поднялся выше девятиэтажки

  • 3.08.2017, 17:30
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Длилась водная феерия примерно около 4-х минут.

Сегодня в обеденное время жители улицы Мазурова в Гомеле наблюдали эффектный водяной столб высотой с девятиэтажный дом.

Как выяснилось, гомельские городские теплосети проводили плановые гидравлические испытания на прочность и плотность теплосети повышенным давлением. Делается это, чтобы определить так называемые слабые места, сообщает tut.by.

«Такие порывы во время испытаний — нормальное явление, обычно их десятки. Но не все такие эффектные, — сообщили на предприятии. Никто во время форс-мажора не пострадал. Вода перед тем, как повышать давление в трубах, согласно инструкции, предварительно охлаждается до 40 градусов.

Сейчас специальная комиссия из работников Гомельских тепловых сетей обходит жильцов квартир, в которые могла через открытые окна попасть вода, выясняет информацию об убытках. К слову, все случаи будут страховыми.


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