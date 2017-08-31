Александр Хара: У украинцев нет доверия к режиму Лукашенко 4 31.08.2017, 13:58

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Александр Хара

На Лубянке сидят люди, которые определяют отношение Минска к Украине.

Такое мнение высказал Charter97.org украинский политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара.

- В Беларуси пропал 19-летний сын украинского военного капеллана Павел Гриб. Погранкомитет подтвердил, что Павел действительно пересекал белорусско-украинскую границу, а там был похищен ФСБ. Можно ли говорить о независимой политике Беларуси, когда на ее территории ФСБ чувствует себя как дома?

- Безусловно, не приходится говорить о какой-то независимой политике, учитывая, что нынешняя Беларусь является военно-политическим союзником РФ - это означает совместное военное планирование, внешнюю политику и, соответственно, как есть формальное сотрудничество между КГБ и ФСБ, так можно себе представить и уровень инфильтрации ФСБ в правоохранительные структуры Беларуси.

С точки зрения права и политических процессов, которые мы наблюдаем в последние больше, чем пять лет и учитывая факты, которые мы уже видели, в частности аресты, как, например, последний и самый громкий случай, когда белорусская милиция задержала украинского поэта и музыканта Сергея Жадана - это все просто показывает, что в Кремле на Лубянке сидят люди, которые определяют отношение официального Минска к Украине.

Естественно, что это неприемлемая вещь, которая идет в разрез с той риторикой, которую мы слышали во время, по-большому счету, позорной встречи Лукашенко и Порошенко. Поскольку, мы понимаем, что Лукашенко не может ничего гарантировать Украине с точки зрения безопасности. Территория и инфраструктура Беларуси может быть использована Россией как плацдарм для агрессивных действий военного или не военного характера. Это все очевидно.

Сближение, скажем, чересчур персональное между двумя президентами не соответствует тем угрозам, которые несет режим Лукашенко, не являющийся демократическим и позволяющий себе авторитарные действия в отношении Украины.

- Вчера МИД Украины заявил, что Беларусь действует не по-партнерски. Может, давно стоило пересмотреть отношения с Лукашенко и не «брататься» с диктатором в Киеве, ведь политика официального Минска явно «антиукраинская»: военные учения Запад-2017, выдача украинских патриотов, антиукраинская риторика в пропагандистских фильмах, предательская позиция по Крыму на голосованиях ООН...

- Знаете, сама сущность режима Лукашенко противоречит всему тому, что мы хотим построить в Украине, тем идеалам, которые исповедовал Майдан и ради которых наши граждане, воины защищают территориальную целостность на востоке Украины.

Собственно, здесь принципиальные мировоззренческие противоречия, которые не могут позволить нам строить дружественные, партнерские отношения с Беларусью.

На данный момент, белорусский режим не является для Украины партнерским. Можно сотрудничать по определенным направлениям, но доверия к Лукашенко нет. Ведь стратегическое партнерство основывается на совместных ценностях и целях. Если же Лукашенко видит угрозу в НАТО, ЕС, демократических процессах, то о каком стратегическом партнерстве может идти речь со страной, которая не считает все это приоритетом для себя.

К сожалению, нынешнее руководство Украины пытается иллюзорно решить свои проблемы безопасности за счет показной «дружественности». На мой взгляд, нужно пересмотреть наше отношение к режиму, но не к белорусам.

Хочу подчеркнуть еще раз, что начиная с ценностей, целей мы не может быть стратегическим партнером с нынешним режимом в Беларуси. В будущем — да. Без Беларуси не может быть безопасности в Европе и мире. Мы понимаем, что Беларусь граничит с нашими соседями и у нас есть большая граница. Мы не хотим иметь еще и агрессивное, непредсказуемое государство, каким является сейчас Россия, еще и с севера, поскольку тогда 2/3 нашей границы будет с государствами, представляющими угрозу.

На данный момент, Беларусь — скрытная угроза, шаткость режима Лукашенко может быть использована Путиным. Плюс у нас есть непосредственная границы с РФ, оккупированные части Донецкой и Луганской областей, оккупированный Крым и часть Молдовы - Приднестровье, таким образом Украина фактически окутана российскими элементами, которые представляют нам угрозу, как непосредственную военную, так и другие виды угроз — экономические, информационные.

То есть для Украины это важный, но одновременно очень сложный вопрос. По-моему мнению, официальный Киев выбрал не совсем правильный подход — надеяться и доверять Лукашенко в этих вопросах просто невозможно.

Действительно, «Запад-2017» — это широкомасштабные учения, направленные против наших естественных союзников — Балтийских государств, Польши. Давайте вспомним, что в 2009 году в рамках подобных учений была проведена имитация ядерного удара по Польше. Это показывает агрессивность, наступательный характер этих учений, то, что Россия продвигается дальше в западную часть своим границ и Беларуси, учитывая оккупацию частей Донбасса на территории Украины. РФ продвигает ударные свои части, что дестабилизирует ситуацию не только в Украине, но и в Европе в целом.

Я считаю, что неадекватно поступает Киев, необходимо пересматривать отношения с Беларусью, в том числе и в долгосрочной перспективе. Нужно разрабатывать стратегии для того, чтобы демократия, свобода и то, что дорого нам в Европе - продвигалось и в строну Беларуси, которая является слабым местом РФ. Мы должны, в том числе, таким путем подрывать режим Путина. К сожалению, я не слышал, чтобы кто-то над чем-то подобным работал.