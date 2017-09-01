Гомельский блогер борется с арендаторами за пляж 2 1.09.2017, 19:20

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Арендаторы пляжа на Обкомовском озере считают, что в праве выбирать, кого пускать на пляж, а кого - нет.

В сети появилось видео, на котором гомельский блогер Артем Шапоров показательно посещает кафе и платный пляж на озере «Обкомовское». Прием, который там ему оказали, мягко говоря, на «цивилизованный сервис» не похож, пишет gomel.today.

«Кого хочу — того и пущу...»

Запись начинается с того момента, когда женщина, находящаяся за прилавком кафе, заявляет, что снимать в нем нельзя. Затем появляется мужчина, очевидно, хозяин этого заведения, и закрывает камеру рукой. Ссылка на статью Конституции РБ на него не производит никакого впечатления. Блогер также уточняет, является ли данное кафе и пляж местом общественного пользования? В ответ на это слышит утверждение: «Это — частная собственность».

Далее ситуация принимает еще более нервный характер — с обеих сторон раздаются обещания вызвать милицию. Блогеру никто не желает назвать стоимость посещения пляжа, не хотят его обслуживать и в кафе.

Женщина, ранее находившаяся за прилавком и державшая в руках служебные документы, вдруг покидает рабочее место. И отказывается называть себя работницей кафе: «Я просто пришла и здесь сижу». Потом все же сообщает, что «она кто-то», раз здесь находится. Никакого бэйджика на женщине нет. Еще она утверждает, что кафе в данный момент работает «для себя» — для себя лично? А потом — что в нем якобы идет приемка товара.

Звучат и оскорбительные высказывания. Предположительный хозяин заведения приравнивает его статус к статусу личного жилья.

«Да это — частная территория, — говорит он, отказывая в очередной раз продать настойчивому посетителю воду. «Я тебе еще раз объясняю — я могу оказывать, могу не оказывать. Могу просто закрыть сейчас — и все».

Затем неудобному посетителю с видеокамерой отказывают и в праве попасть на пляж — за плату, разумеется. Будто бы он тоже не работает. Но незадолго до этого девушка, купив билет, спокойно проходит туда. На это коммерсант заявляет: «Это — мои знакомые, кого хочу — того и пускаю». Затем персонал заведения пытается удержать блогера в палатке — до приезда милиции. Как говориться, «по концовке» со стороны «хозяина» звучит уже и ненормативная лексика.

Прибывшая по вызову частного арендатора милиция проверяет документы блогера, заявляя, что он похож на бандита. Но Артем все же ведет себя «по пацански» и заявления на хозяев в ответ на грубость и многочисленные нарушения не пишет.

В конце своего сюжета блогер раскрывает секрет — конечно, его визит к арендаторам берега озера Обкомовское не был случайным. Дело в том, что ему неоднократно писали посетители этого кафе и пляжа: «Отношение хамское, запрещают фотографировать и снимать видео». В дополнение ко всему, нарушается график работы платного пляжа, на сайте указаны одни цены — в действительности выставлены другие. Для того, чтобы выпить чая в кафе, надо также сначала заплатить за вход. Результат своеобразной проверки, предпринятой гомельским блогером, вроде бы показывают — такие факты действительно имеют место быть.

Или — нет? Возможно, хозяин кафе действительно имеет все основания так вести себя? Ведь он же — владелец пляжа и кафе, и право «священной частной собственности» — на его стороне?

Общепит становится режимным объектом?

За квалифицированными разъяснениями мы обратились к специалисту. Юрист правозащитной организации «Белорусский Хельсинский Комитет» Алесь Евсеенко так прокомментировал ситуацию:

— Статья 34 Конституции РБ гарантирует гражданам право на получение и распространение информации из разных областей деятельности, касающихся их интересов. В данном случае, потребитель имел право получать сведения и вести фото и видеосъемку, потому что это непосредственно касалось его экономических и культурных потребностей, затрагивало его интересы как покупателя. Указанное заведение является местом общественного питания — а не домашней кухней этого бизнесмена.

Юрист Алесь Евсеенко также говорит, что ограничения на распространение информации допускается только в случаях, если она задевает честь и достоинство граждан, их личную и семейную жизнь. Запрещена также съемка военных и других стратегических объектов — но не кафе и иных мест общепита.

Также, по мнению правозащитника, в этой ситуации нарушается Закон РБ «О защите прав потребителей» — несоответствие цен, несоблюдение графика работы, произвол в отношении посетителей. Еще попираются здесь и Закон РБ «О торговле», и правила торговли, установленные Совмином РБ, и другие нормативные акты — продавец должен находиться на рабочем месте, все потребители имеют право на обслуживание, вне зависимости от желания владельца, в случае приемки товаров должно вывешиваться соответствующее объявление, которое отсутствовало, и т.д.

Предпринятая же персоналом попытка задержать посетителя является нарушением личной свободы и права на перемещение, превышением полномочий и подпадает уже под действие административного законодательства.

Таким образом, частный арендатор кафе и пляжа нарушил целый ряд законов — Конституцию Республики Беларусь, Закон РБ «О защите прав потребителей», Закон РБ «О торговле», «Правила осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания» Совета министров РБ, КоАП РБ.

Хозяин заведения также неоднократно утверждает, что это «частная территория», «частная земля». На самом деле это не так — данный земельный участок передан ему в аренду государством исключительно для оказания услуг потребителям. Обслуживание посетителей является обязательным условием временного пользования им этой землей.

Стоит еще отметить, что даже прибывшие милиционеры не изымают и не удаляют видеозаписи блогера, как того хотел вызвавший их частник-арендатор. Что лишний раз подтверждает — никаких законных оснований для этого не было. И что потребитель, даже и с видеокамерой, очевидно, был прав.

Участок пляжа на озере Обкомовское был передан в частную аренду решением Гомельского горисполкома в 2014 году. Вход на него тогда стоил 10 000 рублей (1 деноминированный рубль), теперь — 2 рубля. Фактически в аренду была сдана часть оборудованного ранее общественного пляжа. Изначально это вызвало неоднозначную реакцию местных жителей, неоднократно озвучивавшуюся в ряде СМИ. Эта местность в районе «Мельникова луга» была традиционным местом отдыха не одного поколения гомельчан. И многие горожане считали, что брать деньги за посещение озера, являющегося общественным достоянием, нет никаких оснований. СН уже сообщала о ситуации на пляжах озера Обкомовское в этом сезоне

Озеро Обкомовское является фактически затоном реки Сож. Указом правителя Республики Беларусь № 247, принятом после многочисленных протестов жителей Мозыря и Гомеля, платная рыбалка на реках, ручьях и каналах, например, теперь запрещена. Некоторые жители задаются вопросом — не следует ли также прекратить практику передачи общественных пляжей в частную аренду?

«Арендовали нашу землю, наш пляж — и вот так относятся к людям» — заканчивает свой Артем Шапоров.