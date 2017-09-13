«Не платили зарплату и говорили: У вас у всех есть родители, они сало дадут» 17 13.09.2017, 17:08

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Фото: Reuters

На волковысском предприятии восемь месяцев не платили зарплату.

Работники предприятия «Волковыскспецмонтаж» 8 месяцев жили без зарплаты, пишет «Беларускi час». Начать выплачивать деньги нанимателя заставили через суд. «Всего от «жадности» администрации предприятия пострадали более 30 человек. Суд назначил к возмещению им 42 тысяч рублей в общей сложности. Несколько человек уже получили долгожданный расчет», — отмечает издание.

— Руководство с января этого года водило людей за нос. «Абяцанкамі-цацанкамі» заставляли продолжать работу, но не платили ни копейки. Знаете, что говорили директор и основной учредитель? Мол, у вас у всех есть родители, они всегда сало дадут., — рассказывает председатель профкома первичной профсоюзной организации предприятия Александр Попков. — «Волковыскспецмонтаж» все-таки значимое в районе объединение: занималось прокладкой газопроводных и водопроводных магистралей, сантехническими работами, монтажом трубных и газораспределительных систем. Все коммуникации в районе — наша работа.

Монтажнику с 13-летним стажем Сергею Вердешу по решению суда должны выплатить почти 1400 рублей. Без зарплаты пришлось «сидеть на шее» у жены.

Супруга еще одного работника (правда, уже бывшего. — Прим.) ООО «Волковыскспецмонтаж» Антонина Меленчук пришла на встречу с двумя маленькими детьми, одному из которых чуть больше года на вид. Всего в семье шестеро детей.

— Мужу не платили ни копейки! Мы просили хоть бы сколько выплатить, но нам отказывали, — жаловалась женщина. — Старший сын бросил стационар, перевелся на заочное обучение и пошел работать. Как мы жили?.. Чем могли, помогали мама, свекровь: из пенсии давали нам какую-то копейку.

Двое работников уже получили расчет, сказал председатель Волковысского районного объединения профсоюзов Виктор Павлович.

— Сейчас продается трактор предприятия. Ликвидного имущества, по оценкам председателя ликвидационной комиссии, хватит с лихвой. Объединение немаленькое было, заказов всегда хватало, к ним обращались с предложениями и после прекращения работы. А сейчас фирма на коленях. Наша задача — всегда помогать людям добиваться справедливости.

Экономическая ситуация на частном предприятии начала ухудшаться весной, когда «по-тихому» уволились директор и основной учредитель. Работники между тем продолжали трудиться. В результате предприятие оказалось на грани ликвидации.

Деньги на погашение задолженности перед работниками взыскивали через суд Волковысского района. В итоге суд обязал нанимателя и учредителей удовлетворить законные требования истцов и выплатить, помимо взыскания госпошлины, почти 42 тысячи рублей.