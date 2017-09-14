«Муж принес за июнь $40» 20 14.09.2017, 17:10

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Ситуация в Барановичском районе накалена до предела.

В хозяйстве «Утес» Барановичского района работникам недосчитали зарплату. Причем, недоплатили солидно, сообщает телеканал ОНТ.

За горячий, во всех смыслах, июль некоторые получили по сто рублей, а то и меньше. Зарплата водителя грузовика, который возил с поля урожай, составила 115 рублей 31 копейку. Когда получила расчетный листок за июль, животновод Анна Терех плакала прямо здесь, в коровнике. 61 рубль вместо пятисот сорока восьми! За что ее лишили почти всей зарплаты, говорит, без понятия.

«Я не знаю! Сейчас начнется такое, вы не представляете, будут наговаривать на всех, кто начал жаловаться. Скорее всего, может дойти и до увольнения с колхоза. Страшно, знаете, у меня ж все-таки семья, надо ее как-то содержать», - рассказывает женщина.

А пожаловались трое.

Журналистам позвонила самая смелая — Нина Неборская. Ее муж, так же, как и Анна Терех, оказался среди тех, кому недоплатили. Нина Михайловна — почтальон, проблемы местных знает и хочет справедливости.

«Зарплат не платят, людей не уважают в Миловидах, грубят, издеваются. И вот мой муж принес за июнь зарплату 80 рублей. А уже последний крик души был, когда он принес зарплату за июль — 115 рублей 31 копейку. И как прожить?!", - говорит Нина Неборская.

Никакой не тиран, просто строгий и справедливый. Говорит о себе молодой директор хозяйства «Утес» Андрей Живула. Все 16 месяцев, что он у руля, действовал по принципу: чем хуже работаешь, тем меньше получишь.

«Было нарушение трудовой дисциплины. Один отказался от выполнения поручений, второй ушел с работы, а третий во время уборочной не накрыл транспортное средство покрывалом, поэтому эти все три человека были наказаны по полной программе», - поясняет директор сельхозпредприятия.

За Анну Терех вся деревня горой! Узнав, что приедут журналисты, на ферму пришли соседи, чтобы девушку защитить.

«За все то время, что я здесь живу, я ни разу не видела ее даже выпившей! Не то, что она пьет, я ее не видела даже за столом праздничным никогда», - рассказывает Наталья Сушко, соседка Анны.

Директор хозяйства настаивает: Анна была-таки замечена. Ситуация в деревне накалена до предела.

Анну Терех, за опоздание на работу лишили 100% всех доплат и премий. По закону же, лишить могли не больше, чем на десять процентов.

Случай в Барановичском районе редкий, но, к сожалению, не единственный в стране. С начала года юристы выявили почти 21 тысячу нарушений законодательства о труде. 218 директоров после проверок привлекли к ответственности.

Директору, экономисту и бухгалтеру «Утеса» грозят штрафы и взыскания.