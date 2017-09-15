Российский сверхзвуковой бомбардировщик «вспахал» собой поле на «Запад-2017» 36 15.09.2017, 9:46

11,343

Самолет восстановлению не подлежит.

При посадке на аэродроме авиабазы Шайковка (Калужская область) 14 сентября выкатился с полосы и потерпел аварию сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС, сообщают «Известия».

Самолет повредил стойки шасси и лег на брюхо, фюзеляж воздушного судна получил значительные повреждения.

Фото: «Военный Осведомитель»

Участвующий в учениях «Запад-2017» бомбардировщик входил в состав 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии с аэродрома Белая. Повреждения оказались настолько тяжелыми, что восстановлению самолет не подлежит.

Фото: «Военный Осведомитель»

Ту-22М3 вооружаются ракетами Х-22 (дальность 600 км) с термоядерной или фугасно-кумулятивной боевой частью, а также ракетами семейства X-15 либо могут нести 24 000 кг бомб.

После модернизации Ту-22М3 получил совершенно новую бортовую электронику. Проведенная модернизация повысила возможности бомбардировщика в прорыве ПВО типа «Иджис», еще модернизированный бомбардировщик часто называют «убийцей ЕвроПРО».