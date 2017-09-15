Туры с вылетом из Минска, Москвы, Киева и Вильнюса: где цены «бархатнее»? 3 15.09.2017, 17:20

4,456

Бархатный сезон ассоциируется с теплым морем и дешевыми турами на популярные курорты.

Желающие отдохнуть вовсю обсуждают, как сэкономить не в ущерб качеству сервиса. Чтобы проверить, откуда лететь дешевле, представитель tio.by под видом обычного туриста отправился в турагентство.

Турция

Турция – традиционный фаворит у любителей теплого моря: виза не нужна, а купаться на южных курортах – например, в популярной Анталье – можно аж до конца октября. Да и цены на туры в сентябре обычно снижаются. Самый популярный турпакет – «все включено», отель 4 звезды, с перелетом.

– Если останавливаться в отеле 4 звезды, то стартовая цена – от 750$ на двоих за неделю, – рассказывает специалист по туризму одного из турагентств Минска. – За эти деньги люди, как правило, хотят более высокого сервиса. Но при этом все, конечно, желают сэкономить, выбирают бюджетный отель. А потом приезжают и оказываются недовольны. Есть много недорогих отелей, но если открыть отзывы, то не хочется даже их предлагать.

Считается, что наиболее выгодно все-таки лететь из Киева. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Агент предлагает отель Wind Lara Hotel SPA с системой Ultra All Inclusive – то есть гостям будут предложены второй завтрак и второй ужин. Тур из Киева будет стоить 1270$. И тут же агент находит этот же пакет, тоже с вылетом из Киева, но у другой турфирмы, и стоит он уже дороже – 1350$. Естественно, выбор падает на более дешевый вариант.

Но в случае с Киевом необходимо учитывать еще и стоимость трансфера. Турагентство предлагало трансфер туда-обратно за 65$ на человека.

Анталья

Из Минска находится этот же вариант за 1820$ на двоих на 8 ночей с вылетом 25 сентября. На 27 сентября из Москвы есть пакет стоимостью 1374$ на 7 ночей, на 8 ночей 26 сентября – 1496$ на двоих. Но до Москвы потребуется трансфер – 70$ с человека.

Проверяем, есть ли дешевые вылеты из Вильнюса, но нет – на двоих тур обойдется в 2200€.

– Многие знают, что если вылетать на день раньше или позже, разница обычно будет в 20–30 долларов, иногда больше, – рассказывает турагент. – Поэтому если вы можете позволить себе двигать даты либо отдохнуть, например, не 7 ночей, а 8, обязательно скажите об этом турагенту: возможно, побыть в сказочной Турции больше на целый день будет стоить вам всего лишь на 20 долларов дороже. И, конечно, той цены, которую мы видим сегодня, завтра может не быть: туроператоры присылают новую информацию каждый день.

Проверяем еще один отель – Adonis Otel Antalia.

– Отель зарекомендован как пятизвездочный, – говорит турагент, – но я бы сказала, что это крепкая четверка.

В этот отель находится тур из Минска на 25 сентября – 1550$ на двоих за 8 ночей. Естественно, все включено.

– А с вылетом 26 сентября за это же количество ночей будет стоить 1650$, – находит вариант турагент, – на 100$ дороже. Как уже говорилось, на один день позже вылететь – а разница в 100 долларов. В этом случае выгоднее лететь на день раньше.

Дешевле всего все равно оказывается вылет из Киева – 1100–1150$ на двоих.

Итак, распространенное среди туристов мнение подтвердилось: в Турцию лететь действительно выгоднее из Киева. Даже с учетом трансфера. Но все же проверять минские цены на каждый предложенный вариант, конечно же, стоит.

Кипр

Бережливый турист на одном направлении не остановится. Тем более, что Кипр – тоже одно из популярнейших мест в бархатный сезон: осенью тут не так жарко, как летом, но море по-летнему теплое.

– Из Минска на двоих цена турпакета начитается от 1840 евро, – предупреждает агент. – Это если четырехзвездочный отель со включенными завтраками. Обедают и ужинают туристы обычно самостоятельно, потому что много гуляют за пределами гостиницы. Но местные четырехзвездочные отели, конечно, по сравнению с Турцией будут явно попроще.

Решаем сравнить вылеты с проживанием в Florida Hotel. Он находится на курорте Айя-Напа, в стоимость включены завтраки и ужины.

– Но здесь зонтики, шезлонги – все платно, в отличие от Турции, – предупреждает турагент. – Отель, опять же, намного проще. В номере для двоих обычно либо одна большая двуспальная кровать, либо две по отдельности.

Сразу же проверяем Киев: 1457 евро на 7 ночей на двоих. А из Москвы этот же тур стоит 1117 евро. Опять-таки дороже всего получается из Минска.

– Это будет 1841 на 7 ночей на двоих, – выдает турагент.

Даже не уточняю, долларов или евро. Тут в приоритете явно Москва. Но на всякий случай проверяем еще вылеты из Вильнюса.

– Из Вильнюса на Кипр система ничего не выдает, – признается агент. – На 25-26 сентября нет вылета или же нет мест. Есть с 28 сентября за 1472€, но это другой отель, а выбранного вами отеля нет. В этом году есть с Вильнюсом такая проблема – заселять в отель могут, но нет авиабилетов. Покупать отдельно билет очень дорого, и часто билеты покупают именно через туроператоров.

Сравниваем вылеты из Минска и Москвы в другой отель – AKTEA BEACH VILLAGE. Все то же самое, что и в предыдущем: пляж песчаный, шезлонги платные. Но здесь уже включен только завтрак.

Вылет из Минска стоит 1952 долларов, из Москвы – 1234 евро. Выбор очевиден, даже если не переводить евро в доллары.

Заодно туроператор предлагает присмотреться к еще одному отелю – TASIA MARIS OASIS: песчаный пляж, вторая береговая линия. На 26 сентября туда находится тур за 1202 евро из Москвы. Из Киева этот же набор услуг обойдется вам в 1588 евро, а вот из Вильнюса будет дешевле – 1380€.

– Отели на Кипре не такие большие, как в Турции, – поясняет турагент. – Здесь тоже есть масса плюсов: в маленьких отелях вас знают гиды, нет такой проблемы, что приходится на завтраке есть то, что осталось, потому что самого вкусного уже нет. Хотя сейчас, не в сезон, это уже не так актуально.

Итог: выгоднее всего лететь на Кипр из Москвы. Турагент соглашается, но уточняет: если есть шенгенская виза, проверяйте на всякий случай еще Вильнюс – оттуда дешевле, чем из Минска.

Греция

Дальше по плану Греция. Агент сама предлагает наиболее живописные, по ее мнению, места.

– Очень красивый остров Родос. Также можно посоветовать Санторини и Крит. Улететь на Крит в среднем стоит от 1250 долларов на двоих.

Из отелей предлагают ELOUNDA WATER PARK RESIDENCE со включенными завтраками и ужинами.

Агент находит тур в выбранный отель с вылетом из Минска за 1392 долларов на двоих. Из Киева лететь оказывается дороже – 1447 долларов. Есть вылет из Москвы – 1150 евро, если ехать 27 сентября. По традиции решено проверить и Вильнюс.

– Больше 1700 долларов, – выдает агент. – За такую сумму можно два раза в Турцию слетать, если скромно. А вообще на 20-е числа сентября есть много вариантов отелей, здесь можно повыбирать, подобрать что-то бюджетное – в 1300 долларов можно уложиться достаточно легко.

Если вы хотите сэкономить, то в Турцию лететь выгоднее из Киева, даже с учетом того, что придется потратиться на трансфер. Лететь на Кипр дешевле всего из Москвы, но на всякий случай цены на туры из Вильнюса стоит проверять повнимательнее. В Грецию тоже дешевле добираться из Москвы, при этом вылеты из Минска хоть и дороже, но не так ощутимо. Самое главное, что у белорусского туриста есть выбор – отправляться в отпуск с максимальным комфортом из Минска или предпочесть достаточно утомительный трансфер в одну из столиц соседних государств, но при этом сэкономить для семейного бюджета несколько сот условных единиц.