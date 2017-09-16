Рада БНК: «Марш рассерженных белорусов 2.0» пройдет достойно и сильно 16.09.2017, 12:59

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Режим запаниковал раньше, чем можно было себе представить.

Как сообщает сайт БНК, об этом говорится в заявлении Рады Белорусского Национального Конгресса, принятом по поводу ареста одного из его лидеров Владимира Некляева. Приводим текст документа:

- Режим арестовал на семь дней член Рады Белорусского Национального Конгресса, экс-кандидата в президенты и выдающегося поэта Владимира Некляева. Поводом для ареста стало участие Некляева 8 сентября в Акции предупреждения против военных учений «Запад-2017».

Силовые структуры режима эффективны только против собственного народа и не в состоянии противостоять угрозе независимости со стороны российских войск. Поэтому режим сначала дал возможность патриотам провести Акцию предупреждения и даже отложил ради этого выполнение административных арестов для некоторых ее организаторов.

После Акции предупреждения были озвучены планы БНК провести 21 октября «Марш рассерженных белорусов 2.0». Режим запаниковал и восстановил репрессии против патриотических лидеров. Власть в очередной раз показала, что боится своего народа больше, чем потери независимости и вражеской оккупации.

Рада БНК требует немедленного освобождения Владимира Некляева и прекращения репрессий против патриотов. Мы обращаемся к белорусскому обществу с призывом к солидарности и заявляем о своей решимости достойно и сильно провести «Марш возмущенных белорусов 2.0».

Власть - народу! Жыве Беларусь!