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Циклон «Томас» превратил улицы Браслава в реки

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  • 18.09.2017, 13:22
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Город был затоплен буквально за полчаса.

Сегодня утром на северо-западе страны началась настоящая осень: из-за сильного ливня улицы Браслава оказались буквально затоплены. Как сообщили в ЖКХ города, дождь шел с пяти до восьми утра, но непогоде понадобилось всего полчаса, чтобы затопить целые улицы и подворья частных домов. Сейчас последствия непогоды устранены, но расслабляться рано: на сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщает onliner.by.

По словам директора КУП ЖКХ «Браслав-Коммунальник» Виталия Трофименкова, причиной ЧС стали забитые палой листвой ливневки. С самого утра в структуру начали обращаться жители частных домов, которые столкнулись с проблемой первыми. Со слов директора, домов таких оказалось немало.

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, приход циклона на северо-запад страны был спрогнозирован заранее, а вчера белорусы получили соответствующее предупреждение.

Сегодня кратковременные дожди ожидаются на территории всей страны, но наиболее интенсивные осадки снова пройдут на северо-западе. Во многих районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15—20 м/с, утром и днем по западной половине — до 21—24 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова, непогоду в Беларусь привел циклон «Томас».

— Сейчас Беларусь находится под влиянием циклона «Томас», который смещается с юго-запада Европы через западные районы Украины вдоль северо-западных границ нашей страны. Ночью прошли сильные дожди, сегодня днем они отмечаются по северо-западу. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра 18 и 19 сентября. Ожидается сильный порывистый ветер с порывами до 15—20 м/с, а местами — до 21—24 м/с. Этот циклон повлиял и на погоду на западе Украины, — сказала Светлана Рыбакова.

Ветер начнет стихать днем 19 сентября: его скорость составит 4—9 м/с, по северо-востоку с порывами до 14 м/с. Циклон будет постепенно уходить на север — северо-восток. Как сообщалось, в Украине из-за непогоды произошло обесточивание 478 населенных пунктов в шести областях.


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