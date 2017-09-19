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«Запад-2017» запомнится невиданными продажами водки возле российских лагерей

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  • 19.09.2017, 8:17
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Будь это война настоящей, победу Вейшнории обеспечили бы самогонщики-диверсанты.

«Союзное государство» России и Беларуси успешно отражает вероломную агрессию Вейшнории, которую поддерживают Весбария и Лубения. Так проходит второй этап учений «Запад-2017» в западной Беларуси и Балтийском регионе России, сообщает «Белсат».

Представители двух министерств обороны докладывают об успешном взаимодействии союзных войск. А жители белорусских городов, например, Борисова, говорят о невиданных продажах алкоголя в магазинах возле российских походных лагерей.

Если говорить не военной канцелярщиной, задача учений «Запад-2017» – сделать войска Беларуси еще ближе к войскам России, опробовать новые документы военных уставов и проверить новую боевую технику и модернизированную старую. И, конечно, сделать показуху. Вчера начался второй этап этих масштабных учений, по легенде – антитеррористических.

«В ходе второго этапа будут отработаны вопросы управления войсками и силами в ходе ведения военных действий отражения агрессии против Союзного государства», – заявил пресс-секретарь Минобороны Беларуси Владимир Макаров.

По легенде маневров, в Беларусь и Калининградскую область проникли незаконные вооруженные формирования, то ли партизаны, то ли террористы. Но российская авиация почему-то бомбит на белорусских полигонах не только колонны автомобилей, но и мосты, радары и аэродромы. Очень уж сильные банды напали из Вейшнории. Кстати, одеты вейшнорцы в камуфляж «Мультикам», используемый британцами, США и украинскими добровольцами.

«В конце самолет СУ-24МР Российской Федерации осуществит фотосъемку результатов ударов авиации», – рассказывает заместитель командующего ВВС и ПВО Беларуси Андрей Гурцевич.

В Балтийском море российский флот тоже противостоит регулярному флоту, обстреливая – по легенде – крупные боевые корабли.

«Дальность стрельбы была 110 км, цели групповые в составе трех фрегатов условного противника», – говорит старпом командира корабля, ВМИ России Владимир Паули.

Со специальных площадок за показательными выступлениями белорусских и российских военных издалека следят наблюдатели и пресса. Как «Белсат» узнал из неофициальных источников, Минобороны Беларуси поставило иностранных журналистов в гораздо более неудобные условия, чем россиян и белорусов. Наблюдатели осторожны в комментариях.

«Тут 14 наблюдателей из 7 стран ОБСЕ, в том числе из стран НАТО. Нас приняли хорошо», – военный наблюдатель от Швеции Томас Меллер.

Это лишь малая часть учений. Официально в учениях «Запад-2017» принимают участие до 12 700 военнослужащих из Беларуси и России. Однако в министерствах обороны стран НАТО говорят о непрозрачности маневров и ста тысячах их российских участников. Сегодня президент Литвы Даля Грибаускайте проинформировала об угрозе «Запада-2017» непосредственно Генерального секретаря ООН.

«Об агрессивном и наступательном характере учений «Запад» свидетельствуют моделирование реального конфликта со странами – членами НАТО, сокрытие данных о масштабе и сценариях учений, дислокация военнослужащих и тактического вооружения, неконвенциональные действия. Сконцентрированное в Калининградской области ядерное оружие, артиллерия и ракеты способны достичь даже Лиссабона», – сказала Даля Грибаускайте.

В активной фазе учений завтра примет участие и Лукашенко. Он же пригласил на белорусскую часть маневров Владимира Путина. Однако президент России остался дома, и наблюдал только за учениями в Ленинградской области.


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