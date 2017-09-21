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21 сентября 2017, четверг, 17:26
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В Речице дождем смыло рынок

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  • 21.09.2017, 14:59
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По улицам города лучше не ходить, а плавать.

Утром 21 сентября жители Речицы проснулись не от будильника, а от грозы. Небо затянули черные тучи. Дождь длился всего час, но этого хватило, чтобы превратить улицы в реки. К тому же, кроме дождя, был еще и град, который изрядно напугал автовладельцев, чьи машины не стояли в гараже.

На нижней набережной, возле кафе «Нептун», смыло палатку, и если бы не ограждение, то все имущество оказалось бы в Днепре.

Как стало известно dneprovec.by, также от дождя пострадал Славянский рынок. Там сегодня лучше не ходить, а плавать. Сотрудники МЧС откачивают воду.


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