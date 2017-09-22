Фотофакт: Новооткрытую велодорожку в Бресте сразу же запарковали авто 22.09.2017, 20:16

Велодорожку торжественно открыли 22 сентября на улице Янки Купалы.

В Бресте на улице Янки Купалы 22 сентября торжественно открыли велодорожку на проезжей части. Велодорожки разместились по обе стороны дороги, пишет tut.by.

Ширина велополосы в направлении улицы Гродненской составляет один метр, в направлении Пионерской — 80 сантиметров. Где возможно, транспортный и велосипедный потоки отделили зоной для парковки, а перед перекрестками для велосипедистов сделали тротуарные съезды с заниженными бордюрами к пешеходным переходам. Вскоре около переходов также появятся турники для велосипедистов, за которые можно будет держаться в ожидании зеленого сигнала.

Брестские водители еще только привыкают к нововведениям. Например, в день открытия велодорожек на них припарковалось несколько авто. В ГАИ говорят, что эту проблему планируется решить в том числе информационной работой с автомобилистами.

Начальник УГАИ УВД Брестского облисполкома Сергей Талатай заверяет, что вскоре в городе появится больше велодорожек. По его словам, логистику планируется разработать так, чтобы велосипедист мог без особых трудностей попасть в любую часть города.