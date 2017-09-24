Поиски мальчика в Беловежской пуще: Какие «зацепки» и следы есть на сегодня

Поиски мальчика в Беловежской пуще: Какие «зацепки» и следы есть на сегодня5
- 24.09.2017, 14:25
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Стартовал девятый день поиска пропавшего 10-летнего мальчика Максима Мархалюка.
Ночью волонтеров в лес не пустили: поиски продолжались с помощью беспилотника и тепловизора. К сожалению, на 11 утра воскресенья информации о пропавшем по-прежнему нет.
— Ночные поиски не дали никаких результатов, — рассказали оnliner.by в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. — Сегодня поисковые работы продолжаются по старой схеме, также будет работать авиация. Все в прежнем режиме. Пока, к сожалению, информации нет.
По данным ПСО «Ангел», сегодня волонтеров меньше. По предварительным оценкам, в поиске принимают участие около 1500 человек.
— Квадрат поисков расширили, все идет по прежнему плану, — рассказал командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган. — Спасибо военным. Мы обратились в Министерство обороны, попросили прислать полевую кухню. Вчера вечером приехали три расчета. Они накормили людей ужином, сегодня целый день тоже будут кормить.
Сегодня с утра люди снова стали прочесывать лес. Говорят, об остановке поисков пока речи не идет.
— Они продолжатся. Конечно, не в том масштабе, что на прошлой неделе, когда было 500 человек, потом два дня по 700, потом две тысячи и сегодня полторы. Людям многим на работу нужно, — объясняет Сергей. — Но все равно нам пишут, звонят, говорят, что готовы приехать завтра. Искать Максима мы будем. У нас бывали случаи, что мы уже заканчивали поиски, казалось, все, все безрезультатно, и вот в этот момент человека находили.
— К сожалению, активизировалось огромное количество «экстрасенсов» и «ясновидящих». У каждого своя версия, — добавляет Сергей. — Многие просят, чтобы мы к ним прислушались. За время нашей работы ни один экстрасенс или ясновидящий еще ни разу не указал точное местоположение пропавшего. Если бы они могли это делать, поверьте, мы бы набрали себе в штаб не волонтеров, а экстрасенсов.
Напомним, что если спустя 10 дней с момента пропажи (до 26 сентября) Максима не найдут, то милиция передаст информацию в Следственный комитет. И за дело возьмутся уже следователи.
Что за восемь дней поиска удалось обнаружить в лесу?
Шалаш
Он находится неглубоко в лесу. Именно в этот шалаш, по словам друзей Максима, он и поехал, сказал, что пойдет за грибами, и звал их. Но они не согласились.
Лукошко с грибами
Да, возле шалаша нашли лукошко с грибами. Но, как выяснилось, оно не принадлежало мальчику. А вот велосипед, по словам отца Максима, как раз и был возле шалаша.
Одежда
Вчера волонтеры обнаружили в лесу одежду. Ее передали родителям, но оказалось, что это не вещи Максима.
Следы
Неизвестные следы волонтеры обнаружили на глине. Правда, нельзя сказать, что это отпечатки обуви Максима.
Кормушка
Кормушка, где как будто мог отдыхать мальчик. Да, действительно, кормушку, в которой мог лежать человек, находили. Но точно определить, что это был Максим, невозможно.
Фактически пока не найдено никаких следов парня в пуще, кроме велосипеда. Поиски продолжаются.