Поиски мальчика в Беловежской пуще: Какие «зацепки» и следы есть на сегодня 5 24.09.2017, 14:25

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Фото: onliner.by

Стартовал девятый день поиска пропавшего 10-летнего мальчика Максима Мархалюка.

Ночью волонтеров в лес не пустили: поиски продолжались с помощью беспилотника и тепловизора. К сожалению, на 11 утра воскресенья информации о пропавшем по-прежнему нет.

— Ночные поиски не дали никаких результатов, — рассказали оnliner.by в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. — Сегодня поисковые работы продолжаются по старой схеме, также будет работать авиация. Все в прежнем режиме. Пока, к сожалению, информации нет.

По данным ПСО «Ангел», сегодня волонтеров меньше. По предварительным оценкам, в поиске принимают участие около 1500 человек.

— Квадрат поисков расширили, все идет по прежнему плану, — рассказал командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган. — Спасибо военным. Мы обратились в Министерство обороны, попросили прислать полевую кухню. Вчера вечером приехали три расчета. Они накормили людей ужином, сегодня целый день тоже будут кормить.

Фото: onliner.by

Сегодня с утра люди снова стали прочесывать лес. Говорят, об остановке поисков пока речи не идет.

— Они продолжатся. Конечно, не в том масштабе, что на прошлой неделе, когда было 500 человек, потом два дня по 700, потом две тысячи и сегодня полторы. Людям многим на работу нужно, — объясняет Сергей. — Но все равно нам пишут, звонят, говорят, что готовы приехать завтра. Искать Максима мы будем. У нас бывали случаи, что мы уже заканчивали поиски, казалось, все, все безрезультатно, и вот в этот момент человека находили.

— К сожалению, активизировалось огромное количество «экстрасенсов» и «ясновидящих». У каждого своя версия, — добавляет Сергей. — Многие просят, чтобы мы к ним прислушались. За время нашей работы ни один экстрасенс или ясновидящий еще ни разу не указал точное местоположение пропавшего. Если бы они могли это делать, поверьте, мы бы набрали себе в штаб не волонтеров, а экстрасенсов.

Напомним, что если спустя 10 дней с момента пропажи (до 26 сентября) Максима не найдут, то милиция передаст информацию в Следственный комитет. И за дело возьмутся уже следователи.

Что за восемь дней поиска удалось обнаружить в лесу?

Шалаш

Фото: onliner.by

Он находится неглубоко в лесу. Именно в этот шалаш, по словам друзей Максима, он и поехал, сказал, что пойдет за грибами, и звал их. Но они не согласились.

Лукошко с грибами

Да, возле шалаша нашли лукошко с грибами. Но, как выяснилось, оно не принадлежало мальчику. А вот велосипед, по словам отца Максима, как раз и был возле шалаша.

Одежда

Вчера волонтеры обнаружили в лесу одежду. Ее передали родителям, но оказалось, что это не вещи Максима.

Следы

Неизвестные следы волонтеры обнаружили на глине. Правда, нельзя сказать, что это отпечатки обуви Максима.

Кормушка

Фото: onliner.by

Кормушка, где как будто мог отдыхать мальчик. Да, действительно, кормушку, в которой мог лежать человек, находили. Но точно определить, что это был Максим, невозможно.

Фактически пока не найдено никаких следов парня в пуще, кроме велосипеда. Поиски продолжаются.