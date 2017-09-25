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В Турции 17-летний официант зарезал туриста из Беларуси

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  • 25.09.2017, 8:06
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Спор в баре возле бассейна перерос в драку с поножовщиной.

Трагедия произошла вечером в субботу, 23 сентября в турецком городе Турунч неподалеку от известного курорта Мармарис. Как сообщает турецкий портал milliyet.com, 28-летний Виктор Голодко из Бреста вместе с женой и сыном заселился в трехзвездочный отель «Калипсо» 19 сентября. Семья намеревалась провести на курорте неделю.

Вечером в субботу Виктор вступил в спор с официантом в баре у бассейна. Судя по всему, белорус хотел выпить еще спиртного, в то время как официант утверждал, что бар уже закрыт. В результате спор перерос в драку, в ходе которой официант ударил Виктора Голодко в область печени ножом для хлеба. Белорус умер еще до того, как на место происшествия прибыла бригада медиков.

17-летний официант задержан полицией, расследование пока продолжается.

Виктор вместе с супругой и ребенком отдыхал в отеле недалеко от Мармариса. Фото: vk.com

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