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Поиски мальчика в Беловежской пуще показали с дрона

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  • 25.09.2017, 12:17
  • 13,170

Максима Мархалюка ищут уже 10-й день.

На Youtube появилось видео, посвященное поискам 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще. Как сообщалось ранее, в поиске мальчика в эти выходные участвовали около тысячи человек.

В поисках участвуют добровольцы из всех регионов Беларуси, а также из России и Евросоюза. Координирует их работу поисковое объединение "Ангел". Максим исчез вечером 16 сентября, его ищут уже десятые сутки.

Поисковую экспедицию сняли на видео с дрона. Автор видео — Василий Пашко.


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