Сколько в Беларуси стоит перевести деньги с карточки на карточку 6 26.09.2017, 8:48

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Комиссия иногда взимается даже в рамках одного банка.

Перевести деньги со своей карточки на карту другого банка можно не всегда, а комиссия иногда взимается даже за переводы в рамках одного банка.

Портал tut.by выяснил, сколько нужно заплатить, чтобы воспользоваться услугой.

Переводы между карточками можно условно разделить на три вида: переводы в банке-эмитенте между двумя своими карточками, перевод в банке-эмитенте между двумя чужими картами и перевод на карту другого банка. В последнем случае комиссия списывается почти всегда.