Павел Северинец: Наша обязанность сегодня - защитить независимость Беларуси 8.09.2017, 20:30

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Мы должны стать достойными защитниками своей страны.

Oдин из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец выступил на Октябрьской площади Минска перед участниками Акции предупреждения:

- Больше, чем 500 лет назад целое поколение наших предков боролось в Оршанской и других битвах, чтобы сохранить независимость. Народ — это не только те, кто живет сейчас на этой земле. Народ — это и те, кто строил это государство и наши потомки продолжат это делать после нас. Поэтому наша обязанность сегодня защитить независимость, которой уже тысяча лет. На нашу с вами судьбу выпали такие испытания, как диктатура и империя. Но, несмотря на это, мы должны стать достойными защитниками своей страны.

Возможно, вы уже видели, что в Беларусь приезжает чужая армия. Совсем недавно стало известно о том, что в Гродно какой-то белорусский подполковник снимает даже красно-зеленый флаг и вешает российский триколор в машину, берет кепку с надписью Россия и едет встречать непрошенных «гостей». Ганьба!

Я хочу поздравить вас с победой в битве под Оршей. Я сам родом из Орши и для меня это не просто дата. Я всем телом чувствую, как сотни лет лучшие белорусы становились перед мечами, пушками и защищали ценой своей жизни эту страну.

Не нужно забывать, что сейчас мы выходим на Площадь и за тех людей, которые по воле прокремлевского режима сидят в тюрьмах. Давайте потребуем свободы этим мужественным людям: Михаилу Жемчужному, Игорю Комлику, Дмитрию Полиенко!

Господь Бог дал эту страну нам, а не Лукашенко и Путину. Верым! Можам! Пераможам!

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Акции предупреждения.