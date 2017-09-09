Известная журналистка Юлия Латынина уехала из России 11 9.09.2017, 21:19

10,456

Юлия Латынина

Фото: Delfi

Российская журналистка не собирается в ближайшее время возвращаться в РФ.

Журналистка Юлия Латынина, которая работает в изданиях Новая газета и Эхо Москвы, объявила о том, что покинула Россию.

Латынина ведет еженедельную передачу на Эхе Москвы.

"Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", - заявила она в эфире своей передачи 9 сентября, добавив, что вышла на связь по Skype.

Об этом сообщает Дождь.

Она объяснила такое решение недавним нападением (одним из многих) и поджогом ее авто в начале сентября. Она подчеркнула, что речь не в имущественных претензиях, а опасности ситуации. Поджог авто совершили, когда оно находилось во дворе родителей, рядом с деревянным домом.

Как отмечает издание, полиция заключила, что машину Латыниной подожгли с трех точек.

"Я не знаю, знали об этом поджигатели или нет, дома были только родители <...> И вот страшно, что машина стояла рядом с деревянным домом, а отцу 79 лет, он бросился ее тушить, у нее мог взорваться бензобак, он не взорвался только потому что он был не полный", - сказала она.

Кроме того, это уже не первое нападение на журналистку. В ночь на 19 июля на ее дом было совершенно нападение, пострадала как она, так и родители, соседи.