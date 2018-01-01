В Беларуси к вечеру 1 января родилось уже почти 200 детей 2 1.01.2018, 19:52

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Теперь в семьях этих новорожденных белорусов всегда будет два праздника в один день.

В Беларуси к вечеру 1 января родилось уже около 190 малышей, рассказала tut.by пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

31 декабря в Беларуси родилось около 250 малышей, а к вечеру 1 января — еще почти 200 детей.

Теперь в семьях этих новорожденных белорусов всегда будет два праздника в один день — и если вы думаете, что это легко, обязательно прочтите истории рожденных в Новый год белорусов: журналисты как раз узнали, как им со всем этим живется.