Ушел из жизни Аркадий Вайспапир, человек-легенда 12.01.2018, 13:56

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Он был предпоследним в мире участником успешного восстания в нацистском концлагере Собибор.

В четверг в Киеве скончался Аркадий Вайспапир - настоящий герой, один из последних в мире участников единственного успешного восстания в нацистском концлагере "Собибор" во Второй мировой войне, герой войны, защищавший Киев.

Об этом сообщили «Цензор.НЕТ» близкие Аркадия Моисеевича. В израильском национальном музее памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" восстание в "Собиборе" - одна из главных экспозиций. Об этом подвиге снят потрясающий голливудский фильм Джека Голда "Побег из Собибора". Аркадию Вайспапиру исполнилось 96 лет...

Вайспапир родился в Украине, в Херсонской области. Его отца, простого человека, расстреляли большевики в годы сталинских репрессий в 1938, когда Аркадию было всего 16 лет.

Аркадий в 41-м пошел на войну и защищал столицу Украины Киев, был тяжело ранен, попал в плен в окружении вместе со всеми армиями в Киевском "котле".

В сентябре 43-го его направили в лагерь смерти Собибор. Аркадий прибыл туда, и стал очевидцем, как почти каждый день приходили эшелоны людей со всей Европы. Чтобы они не паниковали, все было обставлено как обычная станция в обычном городке. А потом людей разделяли на тех, кто будет жить и работать, и тех, кто обречен на смерть. Палачи убивали тысячи людей - младенцев, мужчин, женщин, стариков. Оставшиеся ненадолго в живых помогали обслуживать машину смерти, собирать вещи убитых, их выбитые золотые зубы, но вскоре убивали всех - жизнь человека не стоила ни копейки, в Собибор поступала новая партия смертников. В лагере свирепствовали эсэсовцы, провокаторы и предатели вынюхивали попытку побега. Но Вайспапир проявил невероятное мужество и вошел в подпольную группу под командованием пленного советского офицера Александра Печерского. Они решили не сдаваться, они не сломались, и решили вырваться на свободу, поднять вооруженное восстание.

Таких случаев еще не было, и о немецких лагерях смерти в мире еще не знали. Многие узники лагеря в побег не верили. Они жили с психологией обреченных. Но Печерский, Вайспапир и еще семь бойцов их подпольной группы стали ядром сопротивления, они заразили сотни других заключенных верой, что эсэсовцев можно убивать и что восстание будет успешным.

14 октября 1943 года группа Печерского совершила невероятно дерзкое нападение на охрану лагеря. Ряд эсэсовских начальников подпольщики заманили обманом в помещения, где убивали по одному. 21-летний Аркадий Вайспапир лично убил топором двух немецких офицеров.

Узник Борис Цибульский, уроженец Донбасса, запел условный сигнал начала восстания - "Все выше, и выше, и выше, стремим мы полет наших птиц..." И люди в бараках поняли, что часть охраны убита, и пути назад нет.

Когда охрана лагеря обнаружила восстание, безоружные люди с голыми руками и немногим захваченным оружием бросились напролом под пули на колючую проволоку. Их расстреливала охрана, но они прорвались. Люди бежали по минному полю и подрывались, открывая дорогу другим.

На бежавших была устроена беспрецедентная облава, лично Гитлер и Гиммлер контролировали ход операции, чтобы правда о концлагерях не всплыла в Европе. Из 400 человек, которые пошли на прорыв, сумело спастись и дожило до конца войны всего 53 узника Собибора. Аркадий Вайспапир чудом выбрался к своим, воевал в партизанском отряде, а потом снова в Красной армии. Воевал отчаянно, в войсковой разведке. Аркадию было нечего терять. После пережитого он узнал, что немцы уничтожили почти все его родное село и всех его близких.

После войны работал в Донецкой области, создал семью, вырастил двух сыновей, с 1994 года жил в Киеве - городе, за который он сражался в 1941-м. Бог послал Аркадию Моисеевичу страшные испытания, тяжелейшие ранения и невероятные лишения, он сотни раз мог погибнуть, смерть ходила за ним по пятам целых четыре года, но он все пережил, прожил долгую жизнь, будучи примером героизма и самопожертвования.

Однако кроме фронтовых наград за всю жизнь участники восстания в Собиборе не были награждены в СССР за свой подвиг во время восстания. Советская власть не хотела признавать подвиг своих граждан с еврейскими корнями, поскольку в СССР также был государственный антисемитизм.

Группа историков многие годы пыталась добиться признания подвига на родине героев. В 2013 году Аркадий Вайспапир был награжден орденом Кавалерского креста в Польше.

В 2016 году указом президента Украины Аркадий Вайспапир был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени.

Последним ныне живущим героем восстания в Собиборе остался Семен Розенфельд. Он уроженец села Терновка Винницкой области. Пошел на войну, был ранен, попал в плен, затем концлагеря, Собибор, группа Печерского, восстание... 27 мая 1942 года немецкие войска уничтожили всех родных и близких Семена, расстреляв их в числе 2300 других человек. Семен также сумел выжить, воевал, был еще раз ранен в боях. Вернулся в СССР, жил в Украине близ уничтоженной Терновки в поселке Корчеватое. Его семья эмигрировала в Израиль, сейчас Семен Моисеевич проживает в Тель-Авиве.

"Семен Розенфельд государственных наград Украины пока не удостоен. Мне кажется, это принципиально важно сделать, пока герой жив.

Считаю, что мэр Киева и горсовет могли бы рассмотреть вопрос о переименовании одной из улиц Киева в честь нашего выдающегося горожанина, героя, подвиг которого нельзя забывать ни нам, ни нашим потомкам. Такие люди меняют ход истории и спасают человечество.

Вечная память, Аркадий Моисеевич", - написал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.