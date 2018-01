Как гродненец из Филадельфии превратил монотонную профессию дальнобойщика в творческую 9 16.01.2018, 14:10

5,855

За два года в Англии и десять лет в Америке белорус сменил множество профессий.

В поисках приключений и лучшей жизни многие белорусы уезжают за тысячи километров от дома. Немало из них эмигрировали в США, пытаясь найти там свое призвание, воплотить мечты и юношеские амбиции в реальность, начав новую жизнь.

Многие пытались обрести себя в «стране возможностей», работая в разных сферах, чтобы как-то зацепиться и остаться в Америке. Среди них – гродненец Стас, оказавшийся в маленьком тихом городке на берегу океана. Парень сменил множество занятий, пока, наконец, не нашел себя в профессии дальнобойщика, совмещая издержки работы с творчеством. Наблюдая за миром из кабины грузовика, молодой человек решил вести дневник: навалившееся одиночество в пространстве монотонной дороги вдруг стало доставлять истинное удовольствие. Чтобы испытать это пьянящее чувство вдвойне, Стас решил поделиться мыслями с другими. Так вышла в свет его книга «Ветровое стекло», написанная в форме увлекательных историй и интересных фактов за 2013 и 2014 годы. Гродненец поделился с сайтом newsgrodno.by своей историей эмиграции и рассказал о приключениях в Штатах.

В Америку приехал играть ню-метал

В США Стас попал в 2007 году: уехал в составе музыкальной группы играть, так называемый «ню — метал».

– Нам было чуть больше 20-ти, юношеский максимализм бил из ушей, и мы были твердо уверены, что станем рок-звездами. Но довольно быстро вместо гитар и барабанных палочек в наших руках оказались дрели и молотки. И создавали мы уже не песни, а строили и ремонтировали вытянувшиеся вдоль восточного побережья дачи состоятельных американцев, – рассказывает парень. – Жили мы в небольшом городке на побережье. Летом там было весело, много студентов и туристов, а зимой – тоска, хоть волком вой. Но, тем не менее, многие студенты из Беларуси, Украины и России, которые приезжали работать на лето, в итоге обратно не возвращались. Искать новую работу им не хотелось, тем более за лето здесь появлялись друзья и знакомые, в итоге в этом городке и оставались. Так получилось, что и Стас не покинул город. Устроился помощником плиточника к одному бывшему студенту Гродненского университета. Потом оказалось, что в городе живет около двадцати гродненцев, которые в свое время студентами приехали в Штаты, открыли строительные компании и остались жить своей, так сказать, диаспорой.

От мусорщика до мясника и агента по сбыту электроэнергии

Источником вдохновения для парня всегда был физический труд, не только сам процесс, а общая атмосфера. В Беларуси никогда нигде не работал, но за два года в Англии и десять лет в Америке сменил множество профессий: от мусорщика в стриптиз — баре до мясника и агента по сбыту электроэнергии. Во время работы начал писать небольшие заметки о жизни за океаном.

– Писал по нынешним меркам «олдскульно» – ручкой в блокнот, который, понятное дело, я все время где-нибудь забывал: то в такси, то на работе, то на пляже, – делится собеседник. – Когда работал доставщиком пиццы, владелец пиццерии постоянно говорил, что ждет, когда уже кто-нибудь из клиентов позвонит и скажет, что нашел в коробке с пиццей мой блокнот. На логичные вопросы «Что же ты там постоянно такое пишешь?» я обычно на ходу придумывал довольно нелепые объяснения в стиле «пишу сочинение для младшего брата» или «помогаю другу с переводом».

Захотелось романтики, стал дальнобойщиком

Монотонная жизнь в городе через некоторое время наскучила парню и, чтобы вырваться из его оков, решил стать дальнобойщиком.

– Я жил несколько лет в Америке, а самой страны толком и не видел. Решил, что профессия дальнобойщика поможет мне познакомиться со Штатами. К тому же спрос на дальнобойщиков был бешеный, и зарплаты хорошие, – говорит Стас. – Потом как-то так получилось, что много знакомых в Филадельфию переехало. Это всего часа полтора от того городка на побережье, где я жил. Вот так я и оказался в Филадельфии. По всей стране ездил где-то года три, потом начал что-то более специальное искать, ну и чтобы поближе к дому было. Перешел на «тэнкеры» — это когда вместо трейлера цистерна с жидкостью. Купил себе грузовик и возил по восточному побережью растворители для краски, две ночи в грузовике спишь, потом две дома, как-то так. В итоге, хоть вроде и часто дома бываешь, но дома того толком не видишь.

Всю неделю работаешь, а на выходных ковыряешься в грузовике или возишь его к механикам, что б к следующей неделе подготовить. И каждый день просыпаешься с мыслью «только бы сегодня не загорелась какая лампочка, не перегорел какой сенсор или еще что». Заработки конечно хорошие, но нервов на все это не хватало. Так что был просто счастлив, когда продал эту головную боль и снова водителем устроился.

Едешь, ничто тебя не колышет, что бы с грузовиком не случилось, тебе даже лучше – за любые простои платят по часам, сидишь музыку слушаешь, рассказы пишешь, пока сервисная служба едет, а тебе за это еще и платят. Потом год на бензине работал, на украинскую компанию. Локальная работа, каждый день дома, ездишь по заправкам вокруг города и сливаешь бензин. Вот только начинался рабочий день в 3-4 утра и платили за ходку, поэтому приходилось бегать, что угорелый с этими шлангами. Летом еще нормально, а вот зимой каждый день как в экспедицию собираешься, ходишь по станции с ломом колешь лед, чтобы крышки для слива найти. А у 99% заправок в Америке владельцы индусы. У них словно монополия какая-то на этот бизнес.

Ну, и понятно, что экономят на всем. Так службы по чистке снега не вызывают, сами кое-где расчистят и все. А тебе только кричат «No problem. Its okay, my friend!» В итоге пару раз приходилось эвакуатором грузовик с «бочкой» из таких заправок вытаскивать.Сейчас гродненец локально работает на американскую компанию по кислотам и щелочам. Ездит на заводы или в порты, загружает контейнеры и цистерны, привозит на терминал, где их забирают те, кто ездит по всей стране. Говорит, что спокойная обычная работа со стандартным графиком.

Вся жизнь в грузовике

Стас отмечает, что специфика работы дальнобойщика в Беларуси и Америке разительно отличается.

– Помимо водителя, надо быть и механиком, и бандитом, и еще не знаю кем. Обычно белорусские или российские дальнобойщики уезжают в рейс на пару дней или неделю, а потом столько же отдыхают дома, – рассказывает парень. – В США около 70 процентов тех, кто ездит по всей стране и постоянно находится в дороге. Это особенно касается работников больших компаний, у которых грузовики исчисляются тысячами. В месяц два-три дня дома побыл и поехал дальше. Понятно, что на стоянках есть и душевые кабины, и комнаты отдыха, и рестораны, но всё же, это не то, что дома. Многие из американских дальнобойщиков не снимают жилье: на одни выходные заезжают, например, к знакомым во Флориде, потом к другим на севере страны. Некоторые так живут семьями: муж с женой по очереди рулят, вместе с детьми и домашними животными, таким образом, умудряются «путешествовать».

– Я, в принципе, первый год также делал: не было никакого смысла платить за жилье, в котором в лучшем случае бываешь пять дней в месяц, – отмечает Стас. – Когда только начинал, решил проверить свой максимум, сколько продержусь, пока крыша не поедет. В итоге получилось 11 недель.

Попутчики

Стас рассказывает, что попутчиков берет лишь иногда, когда видит, что это путешественник. В остальных случаях просто не останавливается.

– В Америке много представителей всяких субкультур, для которых автостоп – это стиль жизни, что-то принципиальное, идейное, а не просто «проехаться на халяву». Многие ездят с собаками, некоторые вообще нигде не живут, их дом – палатка, которую они бесплатно или за минимальную плату ставят во всяких живописных местах: в горах, у каньонов или возле озер. Есть просто студенты, которые решили проехаться автостопом с восточного побережья до западного, а есть просто откровенные бомжи, которые не вызывают никакого желания посадить их к себе в кабину, – добавляет парень.

Специфика работы дальнобойщиков в Америке

– Что касается «сказок» про заоблачные зарплаты у дальнобойщиков в Америке, то на самом деле все не так уж радужно. Конечно, если у вас своя машина, и она не ломается, то да, можете считать себя вполне обеспеченным человеком. Но все остальные истории – это про, скажем так, «нелегальную» работу.

В Америке легально можно проезжать в день не больше одиннадцати часов, а с остановками и перерывами весь рабочий день не может длиться дольше четырнадцати часов. И весь ваш рабочий день фиксируется либо в электронном формате с помощью бортового компьютера в грузовике, либо вручную с помощью бумажного дорожного журнала («логбука»), в котором вы рисуете график всех своих перемещений за день.

Ну и, как говорится, «бумага все стерпит» — вы можете вести параллельно несколько таких журналов, и если вас остановят для проверки на весах, или просто полицейский на дороге, то главное не перепутать, какой из этих журналов показать офицеру. И именно так работают почти все русскоязычные, да и вообще эмигрантские компании, – продолжает Стас.

Самыми дорогими считаются грузы, которые нужно перевезти за день на расстояние около 1000-1200 километров. Обычно это грузы, которые кто-то не смог забрать из-за поломки, или «отправитель» не успел вовремя подготовить, но брокеру этот срочно нужен, он повышает цену, на которую «клюет» литовский диспетчер из Чикаго.

– В итоге диспетчер еще немного подымает цену, клянется мамой и папой, что в ином случае он вообще ничего не заработает потому, что ему надо заплатить двум водителям, которые поедут делать этот груз, чтобы все было легально. А забирать его приезжаешь ты, поспав вчера часа четыре, и недавно разгрузившись в соседнем городке. На загрузке говоришь, что второй водитель моется на трак-стопе, и ты заберешь его по дороге. Пару часов тебя грузят, и в итоге в час-два дня ты выезжаешь, впереди маячит 800 миль дороги, очередные пару часов сна, и в 8 утра надо быть на разгрузке. Есть еще популярная сфера – возить рефрижераторы или машины с одного побережья до другого. Там тоже легально ездить не получается. Как говорят владельцы многих компаний « Да мне дешевле будет просто тебе зарплату как в Макдональдсе платить, а ты дома сиди, чем по правилам ездить!», – дополняет гродненец.

– Я лично знаю пару персонажей, которые всю страну с северо-востока до юго-запада за двое суток проезжают. А это четыре с половиной тысячи километров. То есть за двое суток они либо вообще не спят, либо максимум пару часов. Да, такие водители, понятное дело, зарабатывают. Но никто, почему-то, не считает, сколько в итоге получается рабочих часов. Двое суток – это 48 часов, когда обычная неделя среднего американца – 40 часов, пять дней по восемь часов. То есть я про то, что и на офисной работе, если получать в неделю тройную зарплату и не спать, тоже круглая сумма получится. Но в декабре 2017г. вся эта лавочка прикрылась. Бумажные дорожные журналы запретили и остались только бортовые компьютеры, обмануть которые невозможно. Теперь придется всем ездить по правилам.

А русскоязычным компаниям придется сажать в машину по два водителя, чтобы можно было делать все эти срочные грузы по 800 миль в день. Ну и на дальние дистанции от побережья до побережья тоже придется вдвоем ездить. А это уже совсем другие условия и совсем другие заработки. Когда у тебя и так ограниченное пространство, делить его с другим незнакомым человеком мало кто захочет. А если ездить по правилам как американские дальнобойщики, спать по десять часов, раз в неделю делать выходные по 34 часа, то заработки будут такие же, как у строителей примерно, обычная средняя зарплата.

Справка

Стас Ильин родился в 1985 году в Гродно. Учился в Минском государственном лингвистическом университете. В 2007 году эмигрировал в США. Пишет прозу с 2008 года. С 2014 по 2016 годы вел авторскую колонку «Интерстэйты» в русскоязычном журнале «Дальнобойщик – Америка». В настоящее время живет в Филадельфии, публикуется в периодических изданиях Беларуси, Украины и США.