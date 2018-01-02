Чиновники хотят разрешить белорусам приходить в кафе со своим алкоголем 4 2.01.2018, 22:48

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О дате возможного «нововведения» глава МАРТа пока не сообщил.

У Министерства антимонопольного регулирования и торговли есть планы разрешить посетителям объектов общепита приносить с собой спиртное. Об этом заявил глава МАРТа Владимир Колтович, передает tut.by.

— Такие планы у нас есть. Это вполне допустимо, — сказал Колтович, отвечая на вопрос о разрешении проноса своего спиртного в кафе. — Зачем друг друга обманывать. На свадьбу многие приносят свое. Какая проблема это сделать, если хозяин кафе говорит, что вы можете прийти со своим спиртным. Главное, чтобы оно не было контрафактным.