Как «восточные ворота Минска» превратили в долгострой 3 21.01.2018, 10:43

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Фото: onliner.by

Минские застройщики любят громкие слова, красивые обещания и великие проекты.

Если бы все, что девелоперы намеревались возвести в столице, было действительно осуществлено, город наполнился бы стеклянными небоскребами, чудаковатыми формами и разными архитектурными изысками. Но нет, практически все обещанные сложные проекты, доходя до стадии реализации, максимально упрощаются. Иногда это им только на пользу, но в большинстве случаев ничего хорошего в итоге не получается. Со временем к так и не построенным или построенным не по первоначальному проекту зданиям все привыкают, и жизнь идет своим чередом. Onliner.by решил напомнить, какая красота могла бы появиться в разных районах Минска, если бы не суровая реальность, недостаточное финансирование и отступления архитекторов. Во втором выпуске вспомним о бизнес-центре «Футурис», вернее его каркасе, который годами неизменно стоит на проспекте Независимости.

О чем речь?

Фото: onliner.by

Это случилось в 2010 году. В районе пересечения МКАД и проспекта Независимости Николай Ладутько вместе с инвесторами заложил капсулу в основание 25-этажного бизнес-центра «Футурис», которому прочили звание «восточных ворот» столицы. Инвесторы клятвенно пообещали сдать объект в 2014 году, то есть к чемпионату мира по хоккею.

Чемпионат давно отгремел, Ладутько давно не мэр, а здание все стоит голое, неприкрытое, продуваемое ветрами. Растет оно медленно, незаметно, но все никак не дорастет до звания восточных ворот, чем, вероятно, очень печалится. Но печалится не только оно, но и минчане, которые вот уже восемь лет наблюдают за недостроенной громадиной, вторгшейся в зеленое и «ламповое» Уручье.

Бизнес-центр в этом месте в своем окончательном варианте представит собой высокую башню, окруженную парковочными местами. Проект будет современным и стеклянным, но прежде чем стать таким, он прошел долгий путь преобразований.

Что нам обещали?

Давным-давно, когда у городских властей было четкое понимание, что эту территорию надо непременно застроить, архитектор Виктор Крамаренко (автор проекта Национальной библиотеки, железнодорожного вокзала и нового музея истории Великой Отечественной войны) предложил свой амбициозный проект. Дубай и Макао по сравнению с обещанным минчанам отдыхают: на эскизах — комплекс зданий, блестящих на солнце серебряными и золотыми гранями.

Как менялся проект и что решили построить в итоге?

Первый застройщик объекта — частный инвестор Винсент Петрилло. У него был свой взгляд на происходящее. Вместо серебряно-золотого великолепия он видел 11 разновысотных и более скромных в плане архитектуры зданий.

Фото: onliner.by

Одну из высоток все же начали строить, но потом у Петрилло возникли разногласия с еще одним заказчиком, финансировавшим стройку. Поссорились они, а пострадал город — в 2013 году недострой предстал во всей красе. Стройплощадка опустела.

В этом же году бизнес-центр передали новому застройщику — группе компаний «Тапас». Его вы знаете по таким объектам, как «Аквамарин», «Браславский», «Олимпик Парк». Компания решила достроить 25-этажное здание, а рядом поставить трехэтажный торгово-развлекательный центр с подземной автостоянкой на 220 машино-мест. «Футурис» вновь кардинально поменял свой вид.

В 2014 году проект изменили еще более кардинально. Из характеристик — здание в 25 этажей, трехэтажный торгово-развлекательный центр с подземной автостоянкой и наземной парковкой. Фасады первых трех этажей представляли собой смесь керамогранита и стекла, на верхних этажах — безымпостное остекление.

Фото: onliner.by

2015 год — и опять изменения. Следуя новой концепции, фасады поменяли направление ламелей, акцент сделан на вертикальных элементах цвета металлик. Также было принято решение о добавлении еще одного этажа (технического) в высотном здании, которое, таким образом, преобразовалось из 25-этажного в 26-этажное. На тот момент застройщик намеревался вот-вот приступить к остеклению фасадов, а сдать объект — в 2016 году.

Фото: onliner.by

Позже информация обновилась. В 2016 году застройщик прокомментировал:

Фото: onliner.by

— Почему строительство идет медленно? Стоит сказать, что «Тапас» готовит к сдаче два пусковых комплекса: ЖК «Мегаполис» и ЖК «Браславский»… Но, конечно, работы ведутся не в ущерб «Футурису». Строительство идет по плану, и стоит сказать, что все объекты мы стараемся сдать даже до назначенного срока. Завершить «Футурис» планируется в I квартале 2017 года.

В прошлом году особых изменений на стройке заметно не было. И вот недавно она вновь дала о себе знать.

Крайний проект, созданный в 2018 году, таков: «Авторская архитектурная концепция выдержана в современном стиле. Фасадные решения в серебристо-синей цветовой гамме предполагают панорамное остекление светопрозрачными конструкциями, что позволит офисам бизнес-центра «Футурис» быть наполненными естественным светом».

Фото: onliner.by

Что происходит на площадке сейчас?

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Сегодня работа на площадке не остановлена, можно заметить строителей и строительную технику. Новый срок сдачи объекта — 2018—2019 год. Остается только ждать.