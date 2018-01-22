Кто мог получить $400 миллионов по секретным указам? 29 22.01.2018, 16:49

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Произошли гигантские корректировки госбюджета.

На рубеже 2017-го и 2018-го власти страны приняли кучу решений о поддержке предприятий госсектора.

Часть таких указов и постановлений была засекречена.

Сайт banki24.by попытались вычислить объем господдержки по открытым данным.

«Итог наших изысканий оказался шокирующим. То, что власти скрыли суммы помощи организациям-должникам, просматривается из нескольких источников. Да и ресурсы для поддержки точно были: профицит бюджета позволял сорить деньгами», - пишет издание.

Во-первых, декабрьские поправки в бюджет 2017 года вышли сразу с пятью пунктами «для служебного пользования». К слову, в указе о последних поправках в бюджет 2016 года было всего два пункта с грифом «ДСП».

Во-вторых, в начале января на сайте Лукашенко появилась информация о поддержке предприятий системы Минпрома и Беллегпрома. По данным пресс-службы Лукашенко, предприятия получили отсрочку по возврату заемных средств и рассрочку по уплате процентов за банковские кредиты.

При этом сами документы о льготах для предприятий так и не были официально опубликованы на pravo.by. Это может значить, что решения Лукашенко были изданы только для узкого круга лиц, со спецгрифами. Например, до сих пор не обнародован указ № 6, который мог быть подписан в период с 5 по 8 января.

В-третьих, в декабре произошло крайне необычное увеличение денежной массы. За последний месяц 2017 года рублевая масса выросла на 1 437 млн BYN (рекорд трехлетия). Огромные средства появились на счетах предприятий реального сектора.

Ранее сайт banki24.by указывал, что отследить настоящий источник поступления ресурсов будет тяжело. Сотни миллионов рублей ушли на закрытие дыры в бюджете Фонда соцзащиты, но и это объясняло малую часть денежной вакханалии.

Однако подсказку о размахе операций по реанимированию госсектора все же удалось отыскать. Среди прочих корректировок статей расходов бюджета-2017 притаилась строка «бюджетные кредиты, ссуды, займы».

Согласно закону о бюджете до внесения изменений по этой строке висело значение «минус 825,7 млн BYN». По данной строке Минфин отражает расходы на выдачу новых кредитов, ссуд и займов за минусом поступлений от погашения старых.

Если значение отрицательное, то предполагается, что предприятия вернут в бюджет больше, чем получат. Реальность оказалась на порядок пессимистичнее, чем думали чиновники. К концу первого полугодия 2017-го долг предприятий цементной и целлюлозно-бумажной отраслей перед бюджетом по гарантированным властями внешним займам возрос до 399 млн USD.

К 1 июля 2017 года долг предприятий по исполненным гарантиям правительства вырос до 1,9 млрд BYN, долг по бюджетным ссудам и займам — до 2,5 млрд BYN.

Еще летом 2017-го Минфин считал, что предприятия реального сектора не вернут в бюджет 70% денег, которые должны были отдать за год по ссудам и займам. Судя по декабрьским корректировкам бюджета на 2017 год, опасения финансистов реализовались в полной мере.

В соответствии с поправками балансовая статья «бюджетные ссуды, кредиты, займы» была увеличена на 823,8 млн BYN. Таким образом, вместо того, чтобы отдать в бюджет 825,7 млн BYN, должники Минфина перечислили на чистой основе лишь 1,9 млн BYN.

Что значат эти гигантские корректировки? Они означают, что власти либо простили должникам более 0,8 млрд BYN долгов, либо выдали около 0,8 млрд BYN новых ссуд, кредитов и займов сверх плана. Возможен и некий микс из названных сценариев.

Кстати, в декабре 2016 года произошло аналогичное. Баланс по строке «бюджетные ссуды, кредиты, займы» подняли на 699,8 млн BYN. В результате не предприятия вернули деньги бюджету, а бюджет нарастил долговую подпитку предприятий.

Кто мог стать получателем сотен миллионов рублей в конце 2017 года? Кандидатов на господдержку много, но можно назвать наиболее заметных. Получателем помощи от государства мог быть Белорусский металлургический завод. К 1 января 2017 года БМЗ накопил 1,7 млрд BYN чистых убытков. Дальше дела у БМЗ тоже шли не ахти как. Завод оставался хроническим должником за энергоресурсы.

Большие деньги могли выделить Светлогорскому ЦКК. В 2017 году комбинат показывал чистые убытки порядка 100 млн BYN и тоже не платил в срок энергетикам. Непокрытый убыток комбината на 1 января 2017 года достигал 195,8 млн BYN.

В аналогичном положении находились все 3 цементных завода Беларуси. Уже несколько лет подряд они генерируют чистые убытки и наращивают долги по кредитам, ссудам и займам. Пока неизвестно, как в 2017 году сработал МАЗ. Но до 2017 года по отчетности он находился примерно в том же финансовом положении, что БМЗ, Светлогорский ЦКК и цементные заводы. Летом 2015 года МАЗ получил финансовую помощь на сумму около 1 трлн BYR.

Бесчисленные льготы и преференции, а также отсрочки и рассрочки по кредитам и займам в прежние годы имели предприятия холдинга «Гомсельмаш». И наконец, в связи с убыточностью поставок бензина и дизтоплива на внутренний рынок, не исключено, что власти могли поддержать даже Мозырский НПЗ и Нафтан.