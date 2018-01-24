Украинцев и других иностранцев ФСБ высаживает из поездов, едущих из Беларуси 7 24.01.2018, 18:46

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Российские пограничники приглашают на выход всех пассажиров без российского или белорусского паспорта.

В России украинцев высаживают из поездов, которые следуют из Беларуси.

Об этом сообщает tut.by.

«Ехал в командировку в Питер из Минска, и вот сняли с поезда. Я был не один такой, еще таджики, казахи, армяне. Человек 15. Все были в шоке», — рассказывает украинец Андрей Максютенко.

Отмечается, что российские пограничники пригласили на выход всех пассажиров без российского или белорусского паспорта.

«Автоматически шьют статью «Незаконное пересечение границы», 3000 российских рублей штрафа и месяц на оплату. Даже невзирая на наличие вида на жительство в Москве, например. На «газельке» отвезли в миграционную службу, потом на вокзал, чтобы купить билет обратно, вернули документы — и езжай», — рассказывает один из пострадавших.

Пограничная служба ФСБ России поясняет: границу между Россией и Беларусью свободно могут пересекать только граждане этих двух стран. Остальным нужно пользоваться международными пунктами пропуска, которых нет на железной дороге.