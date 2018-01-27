Балтийская лига: Минский СКА разгромил «Таллин» 27.01.2018, 19:34

Белорусские гандболисты праздновали победу со счетом 22:35.

Минский СКА разгромил "Таллин" в выездном матче Балтийской лиги — 35:22. Артур Рудь забросил шесть мячей, пять голов на счету Николая Алехина, пишет "Прессбол".

Таллин — СКА — 22:35 (12:15)

СКА: Рудь (6), Алехин (5), Гарбуз (4), Донцов (3), Вайлупов (3), Хмельков (2), Сончик (2), Жила (2), Ушал (2), Хадкевич (1), Сотник (1).

Турнирное положение в группе "В": СКА (Беларусь) — 13 очков (8 игр), ЗТР (Украина) — 12 (7), Пыльва (Эстония) — 11 (6), Целтниекс (Латвия) — 2 (7), Таллин (Эстония) — 2 (7), Гранитас (Литва) — 2 (7).