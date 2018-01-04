Мэр во Франции призвала не целоваться при встрече, а жать руки 1 4.01.2018, 9:50

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Президент Франции Эммануэль Макрон целует мэра Парижа Анн Ільдаго

Фото: Getty Images

Послание политика вызвало бурную общественную дискуссию.

Мэр небольшого французского городка подняла крайне чувствительный для Франции вопрос: насколько допустимо следовать традиции приветственного поцелуя?

Двукратный или трехкратный поцелуй в щеку - "la bise" - традиционное и широко распространенное во Франции приветствие. Однако Од Пикар-Вольф - глава города Морет с населением 415 человек - призвала французов отказаться от этой традиции, сообщает bbc.com.

Чиновница разослала письма своим коллегам - главам других городов округа Гренобль на востоке Франции, - в котором попросила их воздержаться от приветственных поцелуев.

С точки зрения Пикар-Вольф, Франция готова перейти к обновленной норме этикета и вернуться к более нейтральному рукопожатию.

В своем письме мэр объявила, что сама теперь будет избегать поцелуев на деловых встречах. Она также призналась, что на протяжении многих месяцев специально опаздывала на совещания, чтобы не целоваться со своими 73 коллегами.

"С меня хватит поцелуев с десятками людей. Я надеюсь, мое решение заставит лишний раз задуматься о том, что каждый вправе сам решать, целоваться при встрече или нет - неважно, занимает он или она официальный пост, находится на рабочей встрече или в любой другой ситуации", - написала Пикар-Вольф.

Она также заявила, что всегда считала странной и неправильной французскую традицию целовать едва знакомых людей. По ее мнению, "la bise" - это еще одна форма дискриминации женщин.

"Мужчины не целуются при встрече, если только они не близкие друзья. Это мелочь, но мы сталкиваемся с этим каждый день, поэтому это ставит вопрос о гендерном равноправии", - говорится в письме мэра.

Послание Пикар-Вольф спровоцировало бурную общественную дискуссию. Многие женщины поддержали политика и заявили, что также предпочли бы заменить "la bise" рукопожатием.

По словам Пикар-Вольф, она получила много писем и от мужчин. Они признавались, что также часто бывают не уверены, что женщина правильно воспримет попытку ее поцеловать в щеку при приветствии.