Чиж однажды передумал доверить команду Дулубу 1 Николай Ходасевич

5.01.2018, 11:43

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Олег Дулуб

Возможно, БАТЭ на пороге больших перемен.

Коллеги отправляют в Борисов на смену Александру Ермаковичу Олега Дулуба. Признаться, неожиданный поворот событий — в клубе может оборваться тренерская преемственность.

Юрий Пунтус разгонял «желто–синий» коллектив в конце 90–х, затем его помощник Игорь Криушенко руководил командой и передал пост молодому и амбициозному Виктору Гончаренко, и, наконец, Ермакович осенью 2013 года подхватил эстафету. За четыре с небольшим года крайний наставник собрал богатый урожай титулов: пять чемпионств, четыре Суперкубка и один Кубок страны. Добавим сюда групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы. В общем, по результатам это была хорошая работа тренерского штаба. За исключением минувшего года, в котором золотые медали дались Борисову с превеликим трудом. Этот факт или какие–то другие обстоятельства заставили Анатолия Капского задуматься о новом рулевом.

Председатель правления БАТЭ пока не дает интервью, но и не отрицает появившуюся информацию: «Сейчас главным тренером БАТЭ является Александр Ермакович. А по поводу информации в СМИ о смене Ермаковича на Дулуба — вы же знаете, в БАТЭ не комментируют события, которые не произошли».

Я думаю, что смена тренерского штаба в Борисове случится. Почему основным кандидатом является Олег Дулуб? У него ведь минимальный опыт самостоятельной работы — выход «Крумкачоў» в элитный белорусский дивизион да спасение двух аутсайдеров украинского чемпионата «Карпат» и «Черноморца». Во время осенней рабочей поездки в Одессу тренер в интервью телеканалу «Беларусь 5» сказал очень важные слова, от которых мы можем оттолкнуться в наших предположениях о возможном союзе Дулуба и БАТЭ: «Важно создание единой философии игры внутри клуба, которая не зависит от того, кто является главным тренером. Это может быть система игры (4–4–2, 4–3–3), стиль игры (атакующий, оборонительный). Это первое. Второе — нужна модель игры для всех команд клуба. Есть клубы лицензирования, основа, дубль. Они должны быть объединены единой моделью игры, которая базируется на философии клуба. Дальше выстраивается программа подготовки, прежде всего по физической составляющей, которая будет учитывать периоды развития футболиста. Что можно делать, что нельзя. С выходом на первую и вторую команды. Это нужно объединить единой программой, которую хотя бы написать для начала. Покажите мне хоть один клуб в Беларуси, который обладает этой программой. Ни одного. А как вы хотите выращивать футболистов?»

В Борисове неоднократно предпринимались попытки выстроить сильную клубную структуру, но всякий раз что–то не получалось. Недавний пример — «Смолевичи» так и не стали фарм–клубом БАТЭ, хотя такой замысел был. Вероятно, Анатолий Капский пришел к мысли, что настал тот момент, когда клубу действительно нужно задать правильное и единое направление. И Олег Дулуб может это сделать. Признаться, у него уже написана программа развития всего белорусского футбола, которой в свое время не заинтересовались в федерации. Значит, могли обратить внимание в Борисове и под такую задачу пригласить специалиста, тем самым впервые нарушить принципы тренерской преемственности. К тому же с других слов тренера можем сделать вывод, что интересы сторон совпадают: «Спасение клубов в высшем дивизионе — это хорошо. Но мне как человеку творческому хочется что–то творить, выдумывать, делать глобально, подводить все команды под единую философию клуба и игры».

Разумеется, творчество не исключает работу на результат с основной командой. Первая реакция публики — БАТЭ перестроится на оборонительные рельсы. Дескать, все прежние коллективы Дулуба славились защитной тактикой. На мой взгляд, посыл не совсем верный. И в Минске, и во Львове, и в Одессе наставник отталкивался от подбора исполнителей и поставленных задач. В Украине не было выбора, как играть, о чем неустанно повторял для зрителей тренер. Клубы нужно было спасать от вылета, значит, просто брали очки, не думая об игровой эстетике. Борисову спасаться не нужно, соответственно и футбол команда проповедовать будет атакующий. И это логично и разумно.

Мы всякий раз забываем, что при Дулубе в роли помощника ФК «Минск» в 2010 году оказался в таблице на третьей позиции. Выше столичного «Динамо», а забил почти столько же голов, сколько и чемпион БАТЭ. Команда играла интересно, не случайно той же зимой Юрий Чиж вел с Дулубом переговоры о контракте, но по какой–то причине босс «Динамо» потом передумал. Передумает ли Капский? Скоро узнаем.

Николай Ходасевич, «Трибуна»