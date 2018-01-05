Видеофакт: В Швейцарии сдуло ветром поезд 3 5.01.2018, 18:24

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В Сети появилось видео схода с рельсов поезда в Швейцарии из-за сильного ветра.

Инцидент произошел в среду в кантоне Берн возле города Ленк. На кадрах видно, как из-за мощного порыва ветра опрокидывается первый вагон состава. В результате случившегося восемь человек получили травмы, сообщает сайт ria.ru.

В тот день на Швейцарию обрушился зимний шторм "Бурглинд", скорость ветра достигала 200 километров в час. Из-за непогоды в некоторых регионах страны прервалось автомобильное и железнодорожное сообщение, несколько десятков авиарейсов отменили и перенесли, почти 100 тысяч домов остались без электричества.