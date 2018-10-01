Как выглядит Индонезия после цунами и землетрясения: фоторепортаж
- 1.10.2018, 13:56
Страна приходит в себя после удара стихии.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Индонезии 28 сентября. Мощные подземные толчки стали причиной цунами. К утру 1 октября стало известно, что число жертв превысило 1200. Последствия удара стихии — в фотогалерее РБК.
Первый подземный толчок на индонезийском острове Сулавеси был зафиксирован 28 сентября утром. Сейсмологи сообщили о магнитуде 6,1. Второй удар имел магнитуду 7,5
За первыми землетрясениями последовали афтершоки. За двое суток их число достигло 170
Высота волны цунами, вызванной землетрясениями, достигала 6 м
Местное Агентство метеорологии через полчаса после первых толчков отменило угрозу цунами, так как приборы не смогли зафиксировать необходимые данные. По сообщениям местных властей, система раннего обнаружения цунами в стране не работает полноценно начиная с 2012 года
Больше всего от стихии пострадал город Палу. Люди, отдыхавшие там, готовились к пляжному фестивалю в честь дня города
Точное число погибших неизвестно. Издание The Straits Times со ссылкой на президента страны Джоко Видодо сообщило, что жертв уже больше 1200
По информации Jakarta Post (без ссылки на источник), из-за селевых потоков могли погибнуть 2 тыс. человек
16 тыс. жителей острова Сулавеси покинули свои дома
Как сообщили в посольстве России в Джакарте, россиян нет в числе погибших. Обращений от пострадавших также не было. Ростуризм рекомендовал избегать сейсмически опасных районов Индонезии
Стихия разрушила тысячи домов и объекты инфраструктуры. 1 октября сейсмологи зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,1
1200 заключенных сбежали из тюрем в Индонезии, так как опасались за свою жизнь. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил Channel News Asia
Евросоюз в качестве помощи направил Индонезии $1,5 млн
О готовности оказать содействие пострадавшей стране также заявили Турция и США
Местные власти объявили чрезвычайное положение на две недели — с 28 сентября по 11 октября