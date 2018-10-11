С сегодняшнего дня в Беларуси вводится дресс-код для таксистов

С сегодняшнего дня в Беларуси вводится дресс-код для таксистов5
- 11.10.2018, 8:33
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Требования к внешнему виду будут распространяться и на водителей общественного транспорта.
Водители должны иметь «опрятный внешний вид», не использовать домашнюю и спортивную одежду.
Об этом ранее заявил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина, комментируя новую редакцию Правил автомобильных перевозок пассажиров, сообщает «Белсат».
Требования к внешнему виду будут распространяться и на водителей общественного транспорта. В свою очередь водителям такси запретили курить во время движения.
Водителей и кондукторов общественного транспорта также обязали помогать пассажиру с инвалидностью при его согласии во время посадки, высадки и приобретении проездного документа.