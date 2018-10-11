закрыть
11 октября 2018, четверг, 9:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

С сегодняшнего дня в Беларуси вводится дресс-код для таксистов

5
  • 11.10.2018, 8:33
  • 1,953
Фото с сайта blisch.by

Требования к внешнему виду будут распространяться и на водителей общественного транспорта.

Водители должны иметь «опрятный внешний вид», не использовать домашнюю и спортивную одежду.

Об этом ранее заявил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина, комментируя новую редакцию Правил автомобильных перевозок пассажиров, сообщает «Белсат».

Требования к внешнему виду будут распространяться и на водителей общественного транспорта. В свою очередь водителям такси запретили курить во время движения.

Водителей и кондукторов общественного транспорта также обязали помогать пассажиру с инвалидностью при его согласии во время посадки, высадки и приобретении проездного документа.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол