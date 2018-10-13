Министр обороны Украины уволился из армии 1 13.10.2018, 17:30

Степан Полторак

Согласно новому закону, должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

Министр обороны Украины Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы. Об этом в Twitter 13 октября сообщил президент Украины Петр Порошенко, сообщает "Гордон".

Президент напомнил, что соответствии с законом "О национальной безопасности Украины", с 1 января 2019 года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо. "Генерал армии Украины Степан Полторак подал соответствующий рапорт об увольнении с военной службы, а я его принял.

Ценя значительный вклад Степана Полторака в возрождение Вооруженных сил Украины, предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра. Закон, согласованный с нашими партнерами по НАТО, предусматривает возможность назначить Степана Полторака гражданским министром обороны Украины после оставления им военной службы. Поэтому мое решение целиком и полностью соответствует букве и духу этого закона", – написал Порошенко.