«Слух о могуществе этого города разнесется по всему миру» 2 2.10.2018, 9:43

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2 октября Вильня стала столицей Великого Княжества Литовского.

Первое письменное упоминание о Вильне датировано 2 октября 1332 года. Именно тогда великий князь Гедимин назвал Вильню своим «стольным городом».

Легенда об основании Вильни в качестве столицы ВКЛ записана в летописи XVI в. «Хроника Быховца», много раз пересказана в художественной литературе, бытует в народе и сегодня.

Легенда повествует, что на том месте, где стоит Вильня, в начале XIV в. шумели дремучие леса, изобилующие зверями и птицами. Эти глухие леса были излюбленным местом охоты князя Гедимина, правившего Великим Княжеством Литовским в 1316-1341 гг.

Однажды на охоте князь убил могучего и свирепого зверя, грозу лесов - тура. День клонился к вечеру, возвращаться в Троки было уже поздно, и Гедимин решил заночевать в лесу.

На одном из холмов вблизи того места, где веселая речушка Вильня впадает в спокойную Нярис, Гедимин приказал разбить лагерь и готовить ужин. До поздней ночи на холме горели костры, веселились князь и его свита.

И когда смертельно уставшие охотники разошлись по своим шатрам и уснули, Гедимину приснился сон. На высоком холме, что у самого устья Вильни, стоит огромный волк и воет так сильно, как будто у него внутри сто волков. Князь схватил лук, прицелился и стал пускать в страшного зверя стрелы. Но, попадая в волка, стрелы звеня отскакивали от него, ломались и, не причиняя никакого вреда, падали на землю: одетым в железные латы оказался свирепый волк...

От тщетных усилий убить волка очнулся князь и под впечатлением сна приказал позвать языческого жреца Лиздейку, охранявшего в долине реки священный огонь.

- Растолкуй мне, старый Лиздейка, значение сна! - сказал Гедимин.

Долго думал Лиздейка и наконец ответил:

- О великий князь! Твой сон - это воля наших богов. Железный волк означает замок, который ты должен построить на горе в устье реки Вильни. И будет он неприступным и грозным, как тот железный волк, которого ты видел во сне. А рядом с замком вырастет вскоре большой город, слух о могуществе и красоте которого разнесется по всему миру. И будет такой громкой эта слава, князь, как вой ста волков в утробе железного волка...

По душе пришлись Гедиминасу слова старого жреца. Он щедро одарил Лиздейку и вскоре после возвращения в Тракай приказал на горе в устье Вильни возводить замок, а в долине строить город. Так, согласно легенде, Гедимин основал Вильню и сделал его столицей ВКЛ.