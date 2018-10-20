Пары белорусского спорта, в которых женщины круче мужчин 1 20.10.2018, 12:31

Когда слабая половина далеко не слабая.

В Беларуси хватает отношений внутри спорта. О тех парах, в которых женщины добились большего, нежели их вторые половинки, пишет by.tribuna.com.

Александра Герасименя и Евгений Цуркин

Александра Герасименя сейчас в декрете, но планирует вернуться в большой спорт. Впрочем, если возвращение не случится,– это не страшно. Спортсменка уже построила успешную карьеру. Александра собрала множество наград на Универсиадах и чемпионатах Европы. В копилке пловчихи два «золота», «серебро» и «бронза» мировых первенств. Главные достижения – два «серебра» Лондона-2012 и «бронза» Рио-2016. На Играх в столице Великобритании белоруска дважды побила национальный рекорд и была близка к победе, но уступила Раноми Кромовидьойо доли секунды в заплыве на 100 метров вольным стилем.

Супруг Александры Евгений Цуркин тоже значимая фигура для белорусского плавания. Ему принадлежат рекорды страны на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем, которые он установил в 2015 году. 28-летний спортсмен является многократным чемпионом Беларуси, но на международной арене у него достижения скромнее, чем у жены. Из главных побед можно отметить первые места на Универсиадах в 2013 и 2015 годах и «золото» на ЧЕ-2014.

Эльвира Герман и Максим Граборенко

Старт 21-летней Эльвиры Герман в большом спорте получился многообещающим. Барьеристка выиграла все в категории до 20 лет, установила и потом побила рекорд на юниорском ЧЕ-2016, который держался 21 год. На взрослом уровне главный успех случился прошлым летом – победа на чемпионате Европы в беге на 100 метров с барьерами. По итогам этого сезона белоруска стала одной из претенденток на звание «Восходящей звезды», награды, которую вручает Европейская легкоатлетическая ассоциация. Впрочем, Эльвира готова на подвиги не только на спортивных соревнованиях.

Парень Герман – тоже легкоатлет. Зовут его Максим Граборенко. Основная дисциплина Максима – бег на 400 метров, но он также соревнуется на дистанциях 100, 200 и 300 метров. Пинчанин может похвастаться победами на республиканских соревнованиях, а так же попаданием в призы на международных встречах. Медалей юниорских ЧЕ или ЧМ у Граборенко пока нет.

Максим на год младше своей девушки, с которой уже пять лет в отношениях. Спортом они начали вместе заниматься в Пинске. В столицу юный атлет приехал за своей подругой, которая «замолвила за него словечко перед тренером». Максим по возможности поддерживает Эльвиру на соревнованиях. Во время победы девушки на чемпионате Европы он тоже присутствовал. Парень специально приехал на финал в Берлин, несмотря на дальнюю дорогу. Он провел 21 час в автобусе.

Анастасия Веремеенко и Дмитрий Полещук

Веремеенко – одна из лучших баскетболисток Беларуси. Анастасия ездила с сборной на Олимпиады в Пекин и в Рио, а также поучаствовала в главных успехах «националки»: «бронза» на ЧЕ-2007 и в четвертое место на ЧМ-2010. Белоруска выступает за одного из лидеров турецкого баскетбола «Фенербахче» и трижды с ним становилась серебряным призером Евролиги.

Дмитрий Полещук с детства мечтал уехать в США, как это в свое время сделали Мещеряков и Куль, но не получилось. В Беларуси успешную карьеру построить тоже не вышло. Во многом этому помешали травмы. Сейчас Дмитрий после годичного перерыва снова выступает за «Цмокаў».

Ольга Говорцова и Константин Захаров

Говорцова заявила о себе, когда вместе с Азаренко выиграла парный турнир на юниорском Уимблдоне. В 19 лет Ольга выиграла свой первый турнир ITF (второй по значимости женский тур) и в одиночном разряде и попала в топ-50 сильнейших теннисисток мира. Через год белоруска дошла до первого финала WTA в Мемфисе, но там проиграла Дэвенпорт. В карьере спортсменки было еще несколько финалов WTA в одиночном разряде, но титул так ей и не покорился. Гораздо успешнее Говорцова выступала в парном разряде: восемь побед в турнирах WTA. Пик карьеры теннисистки пришелся на 2011 год, когда она поднялась на 24 место в парном рейтинге. В одиночном разряде лучшая позиция – 35 место в 2008 году. В этом сезоне Говорцова вернулась в спорт после рождения сына, хотя изначально не планировала. Ольга почти пробилась в основную сетку US Open и выиграла первый матч на турнире в Квебеке.

Захаров-младший не смог повторить хоккейных достижений отца, и на фоне жены также выглядит менее успешно. В начале карьеры Константин попробовал себя за океаном, но закрепиться там не смог и вернулся на родину. С 2007 года играет под руководством отца за «Юность», с которой трижды выигрывал чемпионат Беларуси и трижды становился обладателем Континентального кубка. Два раза нападающий пробовал себя в минском «Динамо», но безуспешно.

Марина и Артур Литвинчук

Марина и Артур представляют белорусскую греблю и завоевали для Беларуси олимпийские медали. Марина выиграла «бронзу» в Лондоне и Рио в заплывах четырехместных байдарок на 500 м, а Александр стал чемпионов Пекина в заплыве четверок на 1000 м. Жена регулярно приезжает с наградами с европейских и мировых первенств, в этом году было «серебро» на ЧЕ в Сербии и на ЧМ в Португалии. А вот о супруге в последнее время не слышно.

Марина и Илья Арзамасовы

В 2015 Марина Арзамасова стала первой белорусской бегуньей, которая выиграла ЧМ по легкой атлетике. Годом ранее Марина победила на ЧЕ в Европе и показала лучший результат сезона. У Арзамасовой также есть еще медаль первенства Европы-2012 и несколько наград с соревнований в помещении.

Муж Марины Илья тоже бегун, но рано закончил карьеру из-за травм. Сейчас он занимается торговлей и является спарринг-партнером жены.