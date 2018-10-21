Американка в Гродно: Этот город для меня – как сказочная страна 21.10.2018, 14:10

В загадочном городе в центре Европы долгие годы жили ее предки.

В своей американской семье Катрин о Гродно слышала много раз, но только 17 октября 2018 года впервые приехала в Беларусь. В загадочном городе в центре Европы долгие годы жили ее предки по фамилии Ставер, которые еще в 1920-е перебрались за океан. Никто из них на родину так и не вернулся. Катрин первая, кто приехала в родной город семьи, пишет hrodna.life.

Уезжали за лучшей жизнью

Катрин со своим мужем каждый год летает в Израиль и всегда разбавляет маршрут каким-нибудь интересным местом. На этот раз выбрали Гродно – город, о котором она слышала много, но никогда в нем не была.

«В этом году мы праздновали 90-летие отца, который мне многое рассказывал о Гродно, да и родственница одна приехала, которая также вспомнила белорусский город. Именно поэтому я решила в этом году приехать в это место», – рассказывает Катрин.

Первые родственники Катрин уехали за океан в 1908 году, а в 1920-х годах присоединились остальные. Уезжали гродненцы в первую очередь в поисках лучшей жизни, но были и те, кто покидал Гродно из-за межнациональных конфликтов.

«Некоторые уезжали из-за бедности, а кто-то, как мой дедушка, по другой причине. У него было повреждено плечо и долгие годы он рассказывал детям, что упал с дерева. Но одна из родственниц мне рассказала, что на самом деле это еще в Гродно его избила полиция. Как и почему – неизвестно. Но можно предположить, что в Гродно у нашей семьи было не все хорошо».

Катрин и ее муж Ульфред в центре Гродно

Была своя синагога

Где в Гродно жили Ставеры женщина не знает. Единственное, что она помнит из рассказов отца, это то, что в центре города у них была собственная синагога.

«Отец всегда говорил, что наша семья построила в центре Гродно синагогу, но я не верила ему. Однажды я нашла список гродненских синагог и там увидела нашу фамилию. Я была поражена. Синагога находилась на улице Мещанской, в центре города. Была ли это на самом деле синагога или молитвенный дом для определенной группы гродненцев, я не знаю, но в списках она обозначена как синагога семьи Ставер».

Улица Мещанская (сегодня Батория) во время Второй мировой войны. Согласно списку гродненских синагог 1892 года, на Мещанской были четыре синагоги. Они были названы в честь их крупнейших спонсоров. Одна синагога была построена в 1865 году и была названа в честь Зельмана Эпштейна. С 1881 года эта синагога была названа уже в честь семьи Ставер.

Все синагоги на этой улице во время войны были уничтожены.

Одна открытка

Единственное, что сохранилось в Гродно за океаном – открытка периода Первой мировой с адресом Брукенштрассе, 31. Это бывшая фабрика Шерешевского. Один из дедушек Катрин там, скорее всего, работал.

«Кроме этой открытки в нашей семье больше ничего гродненского не сохранилось. Сегодня мы даже не знаем, были ли живы прабабушка Ривка и прадедушка Янкель, когда наши родственники покидали Гродно. Возможно, они умерли позже и были похоронены на одном из кладбищ города, но где сейчас искать их могилу нам неизвестно».

На Занеманском кладбище есть камни с фамилией Ставер, но Катрин не знает, ее родственники ли это.

Семья Ставер, которая уехала за океан.

Представляла себе город маленьким

Гродно сильно впечатлил американку. Катрин даже не могла представить себе, что это такой большой город с красивой архитектурой.

«В Гродно я себя чувствую будто в музее. Возможно, это придет, когда я вернусь в США. Но я всю свою жизнь слышу о Гродно, этот город для меня как сказочная страна, в которую я попала, но еще не осознала. Я всегда представляла это место маленьким, а как приехала, то удивилась: это полноценный город со своей архитектурой и историей. Я его увидела и почувствовала. Спасибо».