Американка в Гродно: Этот город для меня – как сказочная страна
- 21.10.2018, 14:10
В загадочном городе в центре Европы долгие годы жили ее предки.
В своей американской семье Катрин о Гродно слышала много раз, но только 17 октября 2018 года впервые приехала в Беларусь. В загадочном городе в центре Европы долгие годы жили ее предки по фамилии Ставер, которые еще в 1920-е перебрались за океан. Никто из них на родину так и не вернулся. Катрин первая, кто приехала в родной город семьи, пишет hrodna.life.
Уезжали за лучшей жизнью
Катрин со своим мужем каждый год летает в Израиль и всегда разбавляет маршрут каким-нибудь интересным местом. На этот раз выбрали Гродно – город, о котором она слышала много, но никогда в нем не была.
«В этом году мы праздновали 90-летие отца, который мне многое рассказывал о Гродно, да и родственница одна приехала, которая также вспомнила белорусский город. Именно поэтому я решила в этом году приехать в это место», – рассказывает Катрин.
Первые родственники Катрин уехали за океан в 1908 году, а в 1920-х годах присоединились остальные. Уезжали гродненцы в первую очередь в поисках лучшей жизни, но были и те, кто покидал Гродно из-за межнациональных конфликтов.
«Некоторые уезжали из-за бедности, а кто-то, как мой дедушка, по другой причине. У него было повреждено плечо и долгие годы он рассказывал детям, что упал с дерева. Но одна из родственниц мне рассказала, что на самом деле это еще в Гродно его избила полиция. Как и почему – неизвестно. Но можно предположить, что в Гродно у нашей семьи было не все хорошо».
Была своя синагога
Где в Гродно жили Ставеры женщина не знает. Единственное, что она помнит из рассказов отца, это то, что в центре города у них была собственная синагога.
«Отец всегда говорил, что наша семья построила в центре Гродно синагогу, но я не верила ему. Однажды я нашла список гродненских синагог и там увидела нашу фамилию. Я была поражена. Синагога находилась на улице Мещанской, в центре города. Была ли это на самом деле синагога или молитвенный дом для определенной группы гродненцев, я не знаю, но в списках она обозначена как синагога семьи Ставер».
Улица Мещанская (сегодня Батория) во время Второй мировой войны. Согласно списку гродненских синагог 1892 года, на Мещанской были четыре синагоги. Они были названы в честь их крупнейших спонсоров. Одна синагога была построена в 1865 году и была названа в честь Зельмана Эпштейна. С 1881 года эта синагога была названа уже в честь семьи Ставер.
Все синагоги на этой улице во время войны были уничтожены.
Одна открытка
Единственное, что сохранилось в Гродно за океаном – открытка периода Первой мировой с адресом Брукенштрассе, 31. Это бывшая фабрика Шерешевского. Один из дедушек Катрин там, скорее всего, работал.
«Кроме этой открытки в нашей семье больше ничего гродненского не сохранилось. Сегодня мы даже не знаем, были ли живы прабабушка Ривка и прадедушка Янкель, когда наши родственники покидали Гродно. Возможно, они умерли позже и были похоронены на одном из кладбищ города, но где сейчас искать их могилу нам неизвестно».
На Занеманском кладбище есть камни с фамилией Ставер, но Катрин не знает, ее родственники ли это.
Представляла себе город маленьким
Гродно сильно впечатлил американку. Катрин даже не могла представить себе, что это такой большой город с красивой архитектурой.
«В Гродно я себя чувствую будто в музее. Возможно, это придет, когда я вернусь в США. Но я всю свою жизнь слышу о Гродно, этот город для меня как сказочная страна, в которую я попала, но еще не осознала. Я всегда представляла это место маленьким, а как приехала, то удивилась: это полноценный город со своей архитектурой и историей. Я его увидела и почувствовала. Спасибо».