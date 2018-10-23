Задержан председатель Жодинского горисполкома

Задержан председатель Жодинского горисполкома3
- 23.10.2018, 17:58
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Юрий Шарый подозревается в коррупции.
СК по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбудил уголовное дело по признакам преступления коррупционной направленности в отношении председателя Жодинского городского исполнительного комитета, сообщает ведомство.
Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Решается вопрос о применении к должностному лицу меры пресечения.
Следователи совместно с сотрудниками ГУБОПиК проводят комплекс оперативно-следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
На сайте Жодинского горисполкома еще есть данные о председателе — Юрии Александровиче Шаром.
Из источников Сharter97.org стало известно, что Юрий Шарый был задержан вместе с женой вчера ночью, а на его имущество был наложен арест.