Фотофакт: Как выглядит туалет за миллион долларов, построенный в Гомеле 6 25.10.2018, 20:38

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Туалет открыли в преддверии визита Лукашенко в Гомель.

25 октября в Гомеле открыли один из самых интригующих объектов года: общественный туалет на набережной реки Сож. Дело в том, что стоимость строительства туалета оценивается в сумму около одного миллиона долларов в эквиваленте. Первым в новом туалете, сразу после приемки объекта, побывал корреспондент kp.by.

- Выходите на набережную и направо - к «Маяку». Сразу увидите: он такой, как Мавзолей, - торжественно разводит руками работница парка.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Действительно, похож. Как будто блестящий трон в центре - мини-лифт для колясочников и других людей с инвалидностью. По обеим сторонам от подъемника - лестницы, а затем проход внутрь горы, которая возвышается над набережной.

- Вы каждый второй, кто спрашивает про миллион долларов, - смеется строитель, которого мы встретили на объекте. - Не знаю, я деньги не считал.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Не ответили на вопрос о стоимости и представители «Гомельгражданпроекта», которые спроектировали уникальный туалет:

- Где-то читали в газете, что да - миллион долларов, а как на самом деле - не знаем.

Внутри, конечно, аккуратно, красиво и просторно. На кассе уже сидят вахтеры, но пока пропускают всех бесплатно - на баланс парка туалет еще не поставлен, поэтому платить некому. Сколько будет стоить посещение туалета-миллионера тоже пока не известно.

- Да кто туда ходить будет? Так далеко построили, - возмущается прохожий в парке. - От дворца, пристани - тех мест, где люди гуляют, - почти полкилометра идти.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Заказчик объекта, УКС Гомеля, пока не называет реальную стоимость туалета:

- Точная цифра будет известна в 20-х числах ноября. Никаких ориентировочных сумм пока нет - миллион или не миллион долларов. Окончательный расчет по объекту будет сформирован, когда нам принесут расчет стоимости материалов, - ответили «КП» в администрации УКСа.

Ранее в тендере фигурировала сумма 1 млн. 518 тыс. 475 рублей. По неофициальной информации, счет вырос во время строительства. Источник финансирования объекта - местный бюджет.