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На каком транспорте ездили в СССР и сколько стоил проезд

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  • 26.10.2018, 10:53
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Советские цифры сравнили с современностью.

Какими были цены на проезд в советские времена? Какой транспорт предпочитали люди в СССР? Сколько стоило средства передвижения и топливо? Сайт myfin.by вспоминает об этом в рамках проекта «Тогда – Cейчас».

Цены и штрафы

В 1970-1980-е годы стоимость проезда в городском общественном транспорте была в пределах 3-5 копеек за одну поездку. Напомним, что средняя зарплата в СССР составляла 150-170 рублей. Так что, например, при зарплате в 150 рублей можно было купить около 3 тыс. поездок в автобусе и метро (5 копеек за 1 поездку). Талон на проезд в трамвае стоил обычно дешевле - 3 копейки, в троллейбусе – 4 копейки.

Движение в центре Минска в 70-е. Фото в газете "Вечерний Минск".

Месячный проездной билет на несколько видов транспорта стоил около 6 рублей, проездной на отдельный вид транспорта – 2 рубля.

К слову, штраф за безбилетный проезд был 1 рубль, а позже стал 3 рубля.

Советские рубли

Один из пассажиров тех времен вспоминает текст одной из «агиток» против «зайцев» в советских трамваях: «Проезд с билетом - 3 копейки, без билета – 1 рубль».

На линиях общественного транспорта работали контролеры. При неоплаченном проезде взымали штраф. Если пассажир отказывался платить, его отводили в отделение милиции.

Самым популярным видом транспорта был автобус

Автобусы были в основном марки ЛиАЗ (производства Ликинского автобусного завода, в Московской области) и ЛАЗы (Львовского производства, Украина).

Позже появились венгерские «Икарусы».

В жилых районах, где не было метро, жители часто испытывали проблемы в часы пик. Наземный транспорт ходил, по воспоминаниям современников, не всегда регулярно. Люди долго ждали свой автобус или троллейбус, а потом ехали в битком набитых салонах.

В часы пик при расчетной вместимости около 110 пассажиров (в новых по тем временам ЛиАЗах-677) в автобус могло набиться до 250 человек, вспоминают современники.

Такси

Маршрутное такси стоило около 15 копеек за поездку.

Цена на обычное такси в 70-80-е была около 10 копеек за километр, позднее выросла до 20 копеек за километр. В среднем поездка на такси обходилась около 5 рублей.

Сколько стоили автомобили и мотоциклы?

1000 рублей стоил мотоцикл «Иж-Планета-5»

1400 рублей - мотоцикл «Урал-3»

1500 рублей - мотоцикл «Днепр»

3500 рублей - автомобиль ЗАЗ-968

4000 рублей - автомобиль ЛуАЗ-969

4990 рублей - автомобиль Москвич-412

5500 рублей - автомобиль ВАЗ-2101 («копейка»)

6000 рублей - автомобиль ВАЗ-21011 («копейка»)

6300 рублей - мотоцикл «Ява-250»

6030 рублей - автомобиль ВАЗ-2102

7200 рублей - автомобиль ВАЗ-2106 («шестерка»)

7400 рублей - автомобиль Москвич-2140

7500 рублей - автомобиль ВАЗ-2103 («трешка»)

8000 рублей - автомобиль Москвич-2140 Люкс

9000 рублей - автомобиль Москвич-401

9200 рублей - автомобиль ГАЗ-24 «Волга»

10300 рублей - автомобиль ВАЗ-2121 «Нива»

15000 рублей - автомобиль Москвич-402

25000 рублей - автомобиль Москвич-407

Цены на бензин

В 1960-70-е годы бензин А-72 стоил 4 копейки за 1 литр, Аи-93 - 10 копеек за 1 литр.

Цены на другие виды личного транспорта

39 рублей стоил велосипед «Орленок»

96 рублей - складной велосипед ММВЗ

135 рублей - мопед «Рига-11» (1977 год)

450 рублей - мотороллер «Турист-М».

Автомобили Брежнева

Но не все в те времена ездили как сельди в бочке в автобусах, или ждали по 5-7 лет очереди на личный автомобиль.

Вот, примеру, несколько автомобилей из коллекции генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, которые простым советским людям и не снились.

По данным из разных источников, в собственности генсека было от 49 до 324 автомобилей. Большинство из них ему подарили.

Оказывается, Брежнев был не равнодушен к быстрой езде.

Среди самых интересных образцов его авто: Chevrolet Bel Air 1955 года выпуска, Opel Kapitän 1960 года выпуска, Chrysler 300 1966 года производства, Mercedes-Benz W100 1969 года, Cadillac 1971 года, Lincoln Continental 1971 года выпуска ( два последних авто Брежневу подарил президент США Ричард Никсон).

В наше время

В наше время наземный общественный транспорт ходит, наверное, чаще и регулярнее, чем в те времена. Да и маршруток стало гораздо больше.

Стоимость проезда в наземном транспорте в столице 60 копеек, в метро - 65 копеек (на среднюю зарплату можно купить около 1,6 тыс. поездок). Напомним, средняя зарплата в Беларуси в августе была 987,5 рубля (менее $500). Выгоднее использовать проездные, выбор которых и спектр по видам транспорта, способам и срокам использования очень широк.

Транспорт стал гораздо более комфортабельным и быстрым. Промежутки между рейсами на маршрутах всех видов общественного транспорта значительно уменьшились. На городских линиях в Минске, например, работают уже и электробусы.

Выбор по ассортименту и ценам на автомобили и другой личный транспорт сегодня очень разнообразен. Бюджетные варианты велосипедов, скутеров и мопедов обходятся в одну-две зарплаты (при средней зарплате около 500 долларов). Самые дешевые велосипеды (городской, подростковый, женский) в Минске стоят от 180 рублей и выше. Спортивные велосипеды дороже, нижняя планка цен на уровне около 400-500 рублей. Новые бюджетные авто стоят около 9-12 тыс. долларов.

В итоге

Времена ЛАЗов и ЛиАЗов ушли безвозвратно.

И личный, и общественный транспорт переходит на более экологичные и безопасные варианты. Уже говорят даже о том, что близится время воздушных авто.

А многие, наоборот, переходят на велосипеды и электросамокаты.

Так что изменились не только цены, но и – за счет новых технологий – сами средства передвижения, а также система организации транспортных перевозок.


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