В Минске проходит шествие на «Дзяды» (Онлайн, видео)
- 28.10.2018, 11:43
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Участники акции собираются возле завода «Луч».
В воскресенье 28 октября в Минске состоятся мемориальные шествие и митинг, посвященные дню памяти предков «Дзяды».
Сбор участников начался в 11:30 у часового завода «Луч» (ст. Метро «Парк Челюскинцев»). Шествия начинается в 12:00. Шествие пройдет по проспекту Независимости-улицам Калиновского-Гамарника-Мирошниченко. 15:00 — 17:00 — мемориальный митинг на территории Народного мемориала в Куропатах.
Мероприятие организовала Консервативно-христианская партия — БНФ. Получено разрешение Мингорисполкома и облисполкома.
Онлайн-трансляцию акции ведут «Радыё Свабода» и Белсат.
11.08
Шествие началось. Люди скандируют «Жыве Беларусь!».
11.50
Машины сигналами приветствуют участников акции.
11.40
Возле завода «Луч» подняты десятки бело-красно-белых флагов. Люди продолжают собираться.
11.30
Участники шествия собираются возле часового завода «Луч».