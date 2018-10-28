В Минске проходит шествие на «Дзяды» (Онлайн, видео) 28.10.2018, 11:43

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Фото: svaboda.org

Участники акции собираются возле завода «Луч».

В воскресенье 28 октября в Минске состоятся мемориальные шествие и митинг, посвященные дню памяти предков «Дзяды».

Сбор участников начался в 11:30 у часового завода «Луч» (ст. Метро «Парк Челюскинцев»). Шествия начинается в 12:00. Шествие пройдет по проспекту Независимости-улицам Калиновского-Гамарника-Мирошниченко. 15:00 — 17:00 — мемориальный митинг на территории Народного мемориала в Куропатах.

Мероприятие организовала Консервативно-христианская партия — БНФ. Получено разрешение Мингорисполкома и облисполкома.

Онлайн-трансляцию акции ведут «Радыё Свабода» и Белсат.

11.08

Шествие началось. Люди скандируют «Жыве Беларусь!».

11.50

Машины сигналами приветствуют участников акции.

11.40

Возле завода «Луч» подняты десятки бело-красно-белых флагов. Люди продолжают собираться.

11.30

Участники шествия собираются возле часового завода «Луч».