Волкер поддержал инициативу назначения спецпреда ЕС по Донбассу и Крыму 28.10.2018, 22:46

Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины назвал инициативу Европарламента «чудесной идеей».

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает инициативу Европейского парламента о назначении спецпредставителя Европейского Союза по вопросам Донбасса и Крыма.

Об этом он заявил в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что это чудесная идея. Я встречался с членами Европарламента около двух недель назад. И я призвал их продолжать держать Донбасс и Крым в фокусе их внимания», – отметил в комментарии Волкер.

Американский дипломат, отмечает издание, выразил готовность работать совместно, в случае назначения спецпредставителя ЕС. Он также подчеркнул, что о Донбассе нельзя забывать.

«Люди там все еще ежедневно страдают от серьезного гуманитарного кризиса, война продолжается, там по-прежнему небезопасно, люди все еще гибнут. Нам нельзя допустить, чтобы все это исчезло из общественного сознания. Очень важно, что мы сосредоточили наше внимание на этих проблемах», – заявил Волкер.

Он также добавил, что собирается вновь посетить Украину в ноябре 2018 года.

Европарламент 25 октября принял резолюцию, призывающую к усилению санкций в отношении России и расширению сферы действия миссии ОБСЕ в Украине в сфере морских перевозок.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.