Антропологи восстановили лицо правнука Всеслава Чародея 6.10.2018, 17:00

Белорусские ученые восстанавливают облик предков методом пластической реконструкции.

Скульптурные портреты древних белорусов есть во многих музеях, а их репродукции часто публикуют в школьных учебниках и исторической литературе, пишет kp.by. Белорусские антропологи воссоздают лица предков методом пластической реконструкции по черепу. В СССР его разработал и обосновал Михаил Герасимов, знаменитый антрополог и археолог. Он изучил анатомическую зависимость между строением лицевого скелета и мягких тканей лица.

- По методу Герасимова учитывают направление, протяженность и форму мышц, места их прикрепления, изменчивость в связи со строением костной основы лица. А с учетом комплекса особенностей лицевого скелета достигается и портретное сходство, - рассказывает завотделом антропологии Института истории Национальной академии наук Беларуси кандидат исторических наук Ольга Марфина.

Княжич был похоронен под надгробной плитой в XII веке

Фото: Архив отдела антропологи Института истории НАН Беларуси

Одна из последних на сегодня работ антропологов Академии наук - реконструкция по черепу внешности мужчины 30 - 40 лет, погребенного в окрестностях Лавришевского монастыря. Возможно, он был монахом.

- Лицевой отдел был разрушен, но почти все кости находились в погребении. Сначала отреставрировали структуру черепа, восстановили недостающие фрагменты. Затем изучали половую и возрастную принадлежность, асимметрию мягких тканей и лицевого скелета, что и создает индивидуальность образа, - рассказывает завотделом антропологии.

Ольга Марфина уточняет: если части кожного покрова, плотно прилегающие к костной основе, восстанавливаются достоверно, то ушные раковины, форма губ, ноздрей - с большой долей вероятности. Вместе с тем автор метода Михаил Герасимов пришел к выводу, что форма рта и губ зависит от формы и величины зубов, строения челюсти, характера прикуса и выступания челюстей. А величина глазного яблока - от формы и строения глазницы и ее края. Еще раньше ученым было известно, что длина уха соответствует длине носа. А в ходе разработки метода Герасимов установил: ширина уха равна примерно половине его длины.

Монаху было 30-40 лет

Фото: Архив отдела антропологи Института истории НАН Беларуси

Следующие этапы - графическая, а потом пластическая или скульптурная реконструкции.

- Когда Герасимов разрабатывал свой метод, он выявил асимметрию лица. Она редко бросается в глаза, а между тем по степени ее проявления люди отличаются так же сильно, как и по отдельным чертам. Это подтвердили измерения и сравнения портретов, снятых в анфас, с составленными только из правой или только из левой половин лица - говорит Ольга Владимировна. - Так что пластическую реконструкцию проводили по одной половине черепа, а вторая половина лица восстанавливалась с учетом асимметрии.

Для этого череп монаха покрыли сеткой восковых гребней. Их высота соответствовала толщине мягких тканей в определенных местах. При помощи гребней создали контур головы. Дальше скульптор смоделировал лоб, нос и губы, уточнил мелкие детали лица, вылепил складки и морщины.

- Для скульптурного портрета-бюста воссоздают также прическу, усы и бороду (для мужчин). И здесь часто помогает интуиция - ведь люди различаются высотой лба, линией роста волос, - говорит Ольга Марфина.

«КАКИМ КРАСИВЫМ БЫЛ КНЯЖИЧ»

Один облик восстанавливают три-четыре месяца. Параллельно с ручной работой скульптора Леонида Яшенко антропологи заняты исторической, этнографической частью. Но бывают и более сложные случаи. Например, археологи Ольга Левко и Андрей Войтехович несколько лет назад исследовали в Друцке Толочинского района (центр значимого княжества Полоцкой земли) единственное из известных на территории Беларуси и у ближайших соседей массовое курганное захоронение, датированное XII веком. Там лежали князь и его ближайшее окружение (дружина и слуги).

Все они погибли в результате насильственной смерти во время княжеских межусобиц. Главным погребенным был мальчик из полоцкого княжеского рода - скорее всего, правнук Всеслава Чародея. На это указывало детское захоронение в могильной яме под надгробием в виде каменной плиты. А еще пуговичка, покрытая позолотой, которая осталась на воротничке. Такие плиты в виде щита из известняка привозились из Византии и известны по княжеским могильникам в Галицко-Волынской земле. Представители Полоцкого княжеского дома служили у византийского императора с 1128 по 1140 год и вернулись домой незадолго до межусобицы, известной по летописи под 1158 годом.

Чтобы восстановить облик княжича, некоторые фрагменты черепа восстанавливали

Фото: Архив отдела антропологи Института истории НАН Беларуси

- Метод восстановления тот же, но работа с детским черепом сложнее в силу незавершенности ростовых процессов. Кости черепа княжича собирались из маленьких фрагментов. Возраст определяли по оставшимся зубам - есть методика, учитывающая, в какое время и какие из них меняются. Эти останки лежали долго, за них никто не брался, но когда реконструировали образ, увидели, каким красивым был мальчик, - говорит Ольга Марфина.

Кстати, в случае с детским захоронением представлены и христианская традиция (княжич похоронен в могильной яме и под надгробной плитой), и языческая (все, кто его сопровождал, были захоронены вместе с ним под одной курганной насыпью).

Облик предков можно восстановить нечасто из-за обряда трупосожжения.

Он был распространен в древние времена на наших землях.

В Беларуси начинал пластическую реконструкцию доктор исторических наук Игорь Чаквин. Он освоил методику во время стажировки у учеников Михаила Герасимова. Историк хотел восстановить образы кривичей, дреговичей, радимичей, живших на белорусских землях. Но талантливый ученый с золотыми руками рано ушел из жизни.

- Поначалу для пластической реконструкции брали только максимально сохранившиеся черепа, - рассказывает Ольга Марфина. - Но у нас такие - редкость из-за закисленных, песчаных почв.

Портреты мужчины и женщины из селения Дроздова (Толочинский район). Женщина - с украшениями кривичей ХI–ХII веков. Реконструкция Игоря Чаквина, скульптор Леонид Яшенко

Фото: Архив отдела антропологи Института истории НАН Беларуси

Это, кстати, объясняет, почему антропологи не замахиваются на воссоздание образов известных исторических персон. Сегодня из конкретных деятелей прошлого воссоздан только образ просветителя Флориана Грибницкого из Полоцка, где нашли его захоронение, и тот самый княжич.

- Зато есть знаменитый череп бронзового века - так называемого шахтера. Человек упал в соляную шахту, и его не смогли достать оттуда. А наши современники нашли эти останки в хорошей сохранности во время археологических раскопок. По черепу сразу было видно, что он находился в особых условиях: как правило, кости темного цвета, а эти были белые, - замечает Ольга Марфина.

Еще на нашей территории редко находят черепа до Х века потому, что тут существовал обряд трупосожжения. Уходил этот обычай у славян только под влиянием христианства.

«Современные белорусы стали более утонченными»

Журналисты узнали у Ольги Марфиной о строении черепной коробки и лица у древних белорусов в сравнении с современниками.

- Наша палеоколлекция, собранная почти со всей Беларуси, показывает: чем древнее череп, тем он более массивный, даже круглоголовый. Вообще эпохальные изменения формы черепа - волнообразны: черепная коробка то удлиняется, то становится более округлой. Ее структура движется за мозгом - его увеличением или уменьшением. Еще иногда определяем у предков белорусов черты монголоидности - широколицести. Это протодревний признак, из-за наличия которого лицо кажется более плоским. Глобальных выводов из этого мы не делаем, но очевидно, что в прошлом территория Беларуси была местом смешения различных племен.

Бюст деятеля белорусской культуры Флориана Гребницкого из Полоцка (конец XVII – начало XVIII веков). Реконструкция Игоря Чаквина, скульптор Леонид Яшенко

Фото: Архив отдела антропологи Института истории НАН Беларуси

Современный белорус стал грацильнее - кости скелета становятся тоньше. Это касается не только черепа, но и всего скелета. Интересно, что в раскопках могильника XIV века в Полоцке, которые ведет антрополог Ольга Емельянчик, обнаружены и массивные, и грацильные кости. Там либо вместе похоронены местные жители и пришлые, либо перед нами захоронение периода эпохальных изменений.