Найдено неизвестное стихотворение Максима Богдановича 13.11.2018, 13:50

Максим Богданович

Тетрадь стихов поэта нашли в архиве Максима Горького.

Неизвестное стихотворение Максима Богдановича найдено в тетради со стихами поэта. Подробности сенсационной находки сообщила заместитель директора Института мировой литературы Российской академии наук Дарья Московская, информирует БелТА.

Она напомнила, что в России в этом году широко отмечается 150-летие со дня рождения Максима Горького. Поэтому Постоянный комитет Союзного государства инициировал повторное и более тщательное изучение связей российского писателя с семьей Богдановичей. Максим Горький и отец поэта Адам Богданович женились на родных сестрах Волжиных — Екатерине (Максим Горький) и Александре (Богданович). Для Адама Богдановича это был второй брак, от первого у него уже было три сына — Вадим, Максим и Лев.

В архиве Максима Горького случайно и нашли тетрадь со стихами белорусского поэта. До сих пор ее искали почти 100 лет. О тетради известно из переписки Максима Горького. "Тогда ее не нашли. Но тетрадь никто не прятал, просто в архиве она, к сожалению, попала не в ту папку", — пояснила Дарья Московская.

Фото: БелТА

На тетради стоит дата, проставленная рукой самого Максима Богдановича, — 1913-1914 годы. В то время он жил в Ярославле и учился в Демидовском лицее.

Неизвестным для исследователей оказалось одно из стихотворений, написанное на русском языке. Причем Максим Богданович указал, что подает перевод с белорусского. Но исследователи нигде и никогда не видели опубликованным ни белорусский оригинал стихотворения, ни его русскоязычный перевод.