В каждую белорусскую семью подселили нахлебника из Дроздов 9 18.11.2018, 9:47

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Чиновники компенсируют затраты на свою роскошную жизнь.

Вторая «тунеядская эпопея» в Беларуси приближается к кульминации. Базу данных «не занятых в экономике» создадут к 1 декабря этого года, а с 1 января следующего «тунеядцам» начнут начислять 100%-ю оплату за коммуналку.

При этом белорусы, живущие за границей, по замыслу властей, должны сообщить в комиссии подробные данные о своем месте работы и выслать копии трудовых договоров.

А для выявления «тунеядцев» внутри страны, похоже, уже начали использовать учителей: стало известно, что педагоги собирают данные о наличии работы у родителей школьников и их зарплате.

Ситуацию с декретом о «тунеядцах» и его реализацией для сайта Charter97.org комментирует известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский.

- Как вы оцениваете методы властей в охоте на «тунеядцев»? Ведь, по большому счету, декрет о «тунеядцах» – это сегрегация, разделение граждан страны на две группы, одна из которых поражается в правах.

- Сегрегация в Беларуси давно произошла. Нас разделили на жителей Дроздов и всех остальных. Жители Дроздов отличаются тем, что платят коммуналку по совершенно заниженным тарифам. Вспомните, сколько платит за воду старожил Дроздов Михаил Мясникович. В СМИ была эта информация.

Роскошную жизнь по заниженным ценам в Дроздах надо же каким-то образом компенсировать. Льготы обитателей элитного поселка компенсируют за счет всех остальных белорусов. И тех, кого зачислили в «тунеядцы», и тех, кто пытается найти средства на жизнь своей семье.

Каждый из нас должен представить себе, что у нас появились дополнительные невидимые рты в семьях. Образно говоря, в каждую белорусскую семью подселили нахлебника-невидимку из Дроздов. Каждый из нас кормит не только свою семью, но еще и их. Просто это не сразу заметно.

Мы их кормим непомерными налогами, которые повышают цены в магазинах. Мы их кормим стремящейся к бесконечному повышению коммуналкой. Кормим растущими акцизами, которые мы должны заплатить за более качественный товар, привозимый нами из-за границы.

Каждый белорус сейчас на своей шее тащит еще и какую-то часть «дроздофилов». А им же хочется жить все лучше и лучше – вот они и усиливают все это. Это с одной стороны.

А с другой стороны, они пытаются установить те же порядки, к которым в 1930-е годы пришла империя большевиков, когда все должны были доносить друг на друга.

Павлик Морозов был самым любимым героем советской власти. Павлики Морозовы тогда множились по всей стране: людей учили доносить друг на друга. Помните, как Сергей Довлатов удивлялся, куда деть миллионы доносов, которые советские граждане писали друг на друга.

А белорусские власти пошли еще дальше: от работающих за границей людей требуют писать доносы на самих себя. Как говорится, все течет, все меняется. Все должно развиваться – именно так и представляют себе «развитие» обитатели Дроздов. Все должно становиться на более высокую ступень, поэтому давайте, пишите доносы на самих себя.

Это финальная точка. Я не знаю, на кого дальше, по мнению Лукашенко, люди должны будут доносить. Кто это будет? Я не знаю. Но, уверен, они найдут.

Важнее другое: такая искривленная, ненормальная, вплоть до психической аномалии, система существовать долго не сможет. Думаю, что все это обязательно рухнет. Как это произойдет – я не знаю, но шума будет очень много.

- Что делать тем, кто работает или учиться за границей? Есть ли опасность, что власти просто пытаются создать из них шпионскую сеть?

- Конечно, со стороны белорусских властей – это попытка создать сеть осведомителей за границей.

Но по закону люди не обязаны предоставлять эту информацию, если в законодательстве той страны, где они работают, есть пункт о защите личных данных или ограничения на распространение таких сведений.

Белорусы должны это понимать и четко придерживаться законов тех стран, где они находятся. Только таким образом можно противостоять незаконным требованиям режима Лукашенко. Нельзя идти навстречу этой власти, не надо исполнять ее требования, которые противоречат законам цивилизованных государств.

В Беларуси давно уже не существует самого принципа законности. Это началось еще с нарушения Конституции на «референдумах», инициированных Лукашенко. Это вылилось в то, что у нас в стране существует нелегитимный режим, и любой человек, который пытается играть по правилам этой власти, выпадает из поля закона.

Каждый белорус сейчас должен хорошо подумать, кто он: соучастник преступлений или нормальный человек. И если он нормальный человек, то те антизаконные требования, которые бросают ему сверху преступники, он может не исполнять. Дабы не быть соучастником.

- Один из героев «Конармии» Исаака Бабеля предлагал создать «интернационал хороших людей» в противовес интернационалу, построенному на насилии. Может, пора создать интернационал нормальных людей против белорусского режима?

- Это предлагал Гедали из Житомира – «интернационал добрых людей». Что ж, такое объединение – это нормальный путь противостояния диктаторской системе.

Как один из первых подписантов, я помню, что гражданская инициатива «Хартия-97» создавалась именно для этого.

То есть, дело не в том, чтобы создать еще одну новую структуру – а в том, чтобы каждый человек понял необходимость объединяться против того, что захватило власть в нашей стране 24 с лишним года назад. Чтобы каждый понял: речь идет о выживании белорусов как нации. И начал противостоять этому режиму.

Это вопрос самовыживания нации. Вот как следует рассматривать эту проблему.