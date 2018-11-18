Правда о войне: фотографии, которые были запрещены в СССР 2 Максим Мирович

18.11.2018, 14:47

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Как Красная армия дружила с вермахтом и нападала на Финляндию.

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост на тему военных фотографий, которые все годы существования СССР попадали под гиф "Совершенно секретно" и о которых обычные советские граждане ничего не знали — потому что кто-то "наверху" решил, что знать простым смертным об этом не положено.

Что самое смешное — сейчас все эти снимки и факты совершенно свободно доступны в интернете, но любители СССР всех существующих видов упорно ничего не хотят об этом знать — так как эти фотографии сильно шатают их дом труба картину мира. А между тем — эти фотографии обязательно необходимо видеть, чтобы в полном объеме представлять себе истинную историю XX века.

Итак, в сегодняшнем посте — запрещенные в СССР военные фото. В конце поста — вишенка на торте в виде брата-фашиста известного фаната Сталина советского гимнюка Сергея Михалкова.

Совместный парад в Бресте

Факт, который в настоящее время замалчивается и всячески вытесняется всеразличными любителями СССР — это совместный нацистско-советский парад, который прошел в городе Бресте 22 сентября 1939 года. Парад и сопутствующие ему торжества были приурочены к торжественному уничтожению Польши и созданию новой границы между СССР и нацистской Германией.

Многие исследователи называют это действие не "совместным парадом", а "торжественным шествием", но как по мне — суть от этого не меняется. Гудериан хотел провести полноценный совместный парад, но в итоге согласился на предложение командира 29-й бронетанковой бригады Кривошеина, которое гласило: "В 16 часов части вашего корпуса в походной колонне, со штандартами впереди, покидают город, мои части, также в походной колонне, вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знаменами салютуют проходящим частям. Оркестры исполняют военные марши". Что это, если не парад?

Вот так выглядели торжества — проходящей колонне войск отдают честь немецкие и советские офицеры:

Нацистские и советские офицеры жмут друг другу руки — эти фото никогда не показывались в СССР.

Если вы думаете, что "целование в десна" касалось только официальной "парадной" части, то вы сильно ошибаетесь. Нацистские и советские офицеры вполне непринужденно общались и в неформальной обстановке, шутили, смеялись, обменивались сигаретами:

И обсуждали новые карты Европы. Все эти фото в СССР были строго засекречены, так как показывали, что во Вторую мировую войну СССР и нацистская Германия вступили как союзники по разделу Польши. Советским гражданам об этом не рассказывали — в СССР была придумана отдельная мифология о том, как на миролюбивый СССР было совершено вероломное нападение 22 июня 1941 года. Нападение действительно было — но вот то, что СССР сам точно так же напал на Польшу и Финляндию несколькими годами ранее — советским гражданам не рассказывали.

«Зимняя война»

Частью Второй мировой войны стала также и Советско-Финская война 1939 года, когда СССР напал на Финляндию — на протяжении всех 1930-х годов СССР лез к Финляндии с инициативами, предлагая "передвинуть границу" и предлагая разместить на своей территории советские военные базы. После очередных неудачных переговоров, что прошли в Москве 3 ноября 1939 года, в газете "Правда" появляется статья "Шут гороховый на посту премьера" — с начала которой стартовала антифинская пропагандистская компания — финны тут же стали "белофиннами", "недобитой белогвардейщиной", в общем очередными кровными врагами и бендеровцами.

25 ноября 1939 года СССР начал ввод войск в Финляндию, который затем долгие годы засекречивали, также были секретными и все фотоснимки, что были связаны с этими событиями. Вот так выглядел центр Хельсинки после налета советской авиации — советские налетчики жгли зажигательными бомбами мирные кварталы города, о чем в СССР никогда не рассказывали и никогда не показывали этих снимков:

В советских газетах врали, что "финский народ изнывает под властью белофиннов" — "белофинны" были тогдашним аналогом "бендеровцев" и существовали якобы отдельно от остального народа. Сам термин "белофинны" кстати был жутко абсурдным типично большевистским новоязом, который появился в двадцатые годы и на котором любил изъясняться Данила Багров — Белое движение в России (воевавшее против большевиков) выступало против независимой Финляндии, так что называть финских патриотов "белофиннами" — нонсенс.

На самом деле на защиту Финляндии от большевиков поднялся простой финский народ — тот самый, который хотели идти "освобождать" большевики. На этом запрещенном в СССР фото запечатлено, как обычный гражданский автобус привозит на позиции финских добровольцев, взявших оружие:

А на этом снимке запечатлено, как финские добровольцы приспосабливали для своих нужд обычные гражданские автомобили, раскрашивая их белой краской. Такие автомобили скрытно подвозили на позиции теплую одежду, обувь и питание — которыми для армии делились местные жители. Этот снимок в СССР также был запрещен — населению врали, что у белофиннов огромная, профессиональная и обученная западными поджигателями войны армия — большевики не хотели признавать, что потери в 130.000 человек им нанесли обычные финские добровольцы, бывшие рабочие и охотники.

И этот кадр также никогда не публиковался в СССР — на нем запечатлены советские военнопленные в плену у "страшных белофиннов". В тепле, с горячей пищей, с занавесками на окнах. В СССР врали, что все, кто попадает к финнам в плен — подвергается страшным пыткам и невыносимым испытаниям.

Советские граждане на службе у нацистов

Отдельной засекреченной темой в СССР было то, что огромное число советских граждан (сотни тысяч) воевали в рядах войск нацистской Германии. Обычно любители СССР любят рассказывать, как в Киеве или Минске несколько десятков коллаборационистов прошли под национальными флагами, но вот то, что в самой РСФСР сотни тысяч человек воевали за нацистов — про этом почему-то молчат. Только в так называемой "Русской освободительной армии" генерала Власова воевало около 130 тысяч человек. Не просто прошли где-то там с флагами и лозунгами, а воевали.

Помимо власовцев, существовало также множество и других военных частей, составленных из бывших советских граждан. К примеру — Пятый донской полк Вермахта. На фото запечатлен его командир, бывший майор Красной армии Иван Никитович Кононов и его адъютант:

А на этом фото можно увидеть так сказать "рядовых" казаков из состава нацистских войск — причем казаки вооружены трофейными ППШ, вероятно отобранными у убитых красноармейцев.

Казаки из состава немецких войск читают пропагандистский нацистский журнал "Signal", который издавался на разных языках, в том числе и (с 1942 года) на русском — в руках у казаков как раз такой вариант.

А это — казаки вмемсте с нацистами подавляют Варшавское восстание. Красная армия, кстати, тоже не помогала полякам биться с нацистами в Варшаве — они просто стояли и ждали, чем все закончится. А казаки на службе нацистов активно помогали немцам задавить польское антинацистское восстание.

Страшное фото — казак на службе у нацистов на потеху оккупантов рубит шашкой пленного партизана. Все действие снимает немецкий фотокорреспондент... В СССР эти жуткие фото никогда не показывали.

Ну и собственно обещанная вишенка на торте. На фото слева изображен со своим братом Сергей Михалков — тот самый, гимнюк и самый отчаянный сталинист, разжигавший в литературе тридцатых годов антишпионскую истерию и лизавший задницу Сталину. А справа можно увидеть его брата, Михаила Михалкова в форме СС, и это не постановочное театральное фото — в 1941 году Михаил Михалков, служивший до этого в особом отряде СМЕРШ, попал в плен, где представился этническим немцем родом с Украины и получил должность в танковой дивизии СС. Как там писал Сирожа — "там родные лес и горы, над поселком воздух чист, здесь опущенные шторы и стоит живой фашист" — небось, брата имел в виду)

Судьба у Миши вообще надо сказать интересная. В Латвии он был арестован советскими военными, после чего тут же сдал все расположения немцев, сразу же доложил, что он был офицером НКВД и братом Сергея Михалкова, после чего был переправлен в Москву, где и нашел себе работу по душе — стал работать секретным агентом на Лубянке. Под видом заключенного Михаил Михалков налаживал дружеские отношения с залюченными, добывал у них ценную информацию, которую после сдавал в НКВД.

Позже Михаил Михалков начал печататься, выступал в качестве пропагандиста на военно-патриотические темы, за что был отмечен множеством почетных грамот, а также дипломами и премиями на Всесоюзных конкурсах песен.

Максим Мирович