Потерянные Курилы 18.11.2018, 14:59

1,291

Многоходовочки не будет.

Российская пропаганда начала активно готовить массы к скорой передаче Курильских островов Японии, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Причем делается это, как обычно: криво, убого и с расчетом на самые малообразованные слои российского общества.

«Отдадим всего-лишь 2 вместо 4»; «отдадим братской Японии, которая обещает не размещать на них никаких военных баз и активно взаимодействовать с РФ»; «отдаем не нужные и бесполезные острова, получая взамен тесное сотрудничество с одним из ведущих и передовых государств современности»- заплевывая дисплеи рапортуют прокремлевские СМИ и блогеры.

Только вот на деле все получается диаметрально противоположно.

За сдачей первых островов непременно последует передача и всех остальных. Может быть не сразу. Может быть через год или два, но последует однозначно.

«Братская Япония»- демократическое государство с развитым гражданским обществом и слаженно работающим механизмом власти, то есть полный антипод Путинской РФ, управляемой кооперативом «Озеро» методом кнута и полицейской дубинки(бутылки). Мир(в полном понимании данного слова) и тесное сотрудничество между странами с такими разящими различиями- невозможны, что говорится- по Фрейду. Временное сотрудничество, разумеется, в интересах более сильного(Японии)- пожалуйста. Но вечный «мир»- никогда.

Про «бесполезные» и «не нужные» острова даже не хотим комментировать. Чекистам и заплывшим жиром друзьям Владимира Владимировича- олигархам сейчас кроме родных испанских вилл и майамских яхт вообще ничего не нужно.

Ну и насчет«тесного сотрудничества» повторимся еще раз: это «сотрудничество» будет происходить между развитым, демократическим, передовым государством 21 века и государством то ли феодализма 19 века, то ли и вовсе общинного типа века 15...

Путинский Режим загнал Россию в самый крайний угол и теперь не знает, как из подобной ситуации выбраться. Пусть проигравшей стороной с серьезными потерями, но по максимуму сохранив «нажитые непосильным трудом» личные богатства. На страну, так же как и на народ жуликам и ворам совершенно наплевать.

Только вот мировая политика- это Владимиру Владимировичу не питерская подворотня. Здесь действуют совсем другие законы и правила. Подобных Путину гопников и смутьянов-«вершителей мировых судеб» здесь не отпускают за определенную плату. Их давят как колорадских жуков на картофельном поле.

Так что: сдавай острова- не сдавай, а судьба, как самого Путина, так и всей его преступной власти уже предрешена. И счастливой для него концововка очередной многоходовочки не будет.

Game over Mister terrorist.