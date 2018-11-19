Грабителя банка в Могилеве осудили на 15 лет усиленного режима 7 19.11.2018, 16:18

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Мужчина должен компенсировать пострадавшим заложникам моральный ущерб.

В Могилеве оглашен приговор россиянину Павлу Тимофееву, который ограбил отделение Беларусбанка, пишет tut.by. Его признали виновным в разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере и захвате группы заложников из корыстных побуждений. Суд назначил ему наказание в 15 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Кроме того, мужчина должен компенсировать пострадавшим заложникам моральный ущерб — по 5 тысяч рублей каждому.

Пистолет Тимофеева уничтожат — он, кстати, не был боевым.

Мужчина не признал на суде свою вину. Прокурор сообщил, что Тимофеев якобы заявил благие намерения: мол, он хотел "привлечь внимание правоохранителей, что они должны быть готовы к таким ситуациям".

Суд над Павлом Тимофеевым официально начался 14 июня, но фактически — 27 сентября. На первом заседании он присутствовать не мог — в результате осложнения после милицейской пули. Суд решил отложить слушание до выздоровления обвиняемого.

Само ограбление произошло 20 ноября 2017 года. Тимофеев ворвался в банк в маске и с пистолетом. Это был сигнальный пистолет, похожий на пистолет Макарова, но стрелял он небоевыми патронами.

Одна из сотрудниц банка успела нажать тревожную кнопку, но деньги нападавшему отдала. Правда, сотрудники Департамента охраны заблокировали банковское отделение. Все, кто был внутри, оказались заложниками.

По требованию россиянина ему предоставили автомобиль. Заложником в авто поехал первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев. В частном секторе милиционеры начали операцию по задержанию грабителя. Он начал убегать и отстреливаться, но мужчину ранили и задержали.