Профессор СибГМУ: Сибирь всегда воспринималась как отличная от России страна 1 20.11.2018, 14:55

2,106

Многие помнят, что регион был независимым, пусть и короткое время.

Об этом в «Фейсбуке» написал профессор СибГМУ Николай Карпицкий:

- Украина черпает собственные силы прежде всего не в языке, не в вере и даже не в армии, а в исторической памяти. Пусть даже у Сибири не будет особого языка, веры или армии, не это главное. Суть в том, что без исторической памяти Сибирь так и останется отсталой колонией и никогда не будет процветающей.

Поэтому сибиряки должны вспомнить:

- Что в культурном и историческом смысле Сибирь всегда воспринималась как другая, отличная от России страна.

- Что Сибирь не является прародиной какого-то одного народа, и что она родина всех людей и целых народов, которые когда-либо переселились сюда. Поэтому никто, ни одна нация и ни один народ не имеет исключительных прав на Сибирь.

- Что Сибирь была независимой, пусть и короткое время. Что никогда добровольно не входила в Советскую империю и была оккупирована большевиками. Сами же сибиряки в гражданской войне поддерживали белое движение.

- Что в царский период в Сибири не было крепостного права. Впервые крепостное право ввели коммунисты, и даже после его отмены лишили освобожденных крепостных даже тех пенсий, которые имели прочие пенсионеры.

- Что новую Россию создавала не Москва, а все регионы вместе с сибирскими. И сибирские регионы вошли в Российскую Федерацию на федеративных принципах, согласно которым их демократически избранные главы регионов будут непосредственно принимать участие в управлении всей Россией через Совет Федерации. Поэтому всякая власть, которая отменяет право демократически избранных глав регионов участвовать в управлении всей Россией – оккупационная.

Те же московские оппозиционеры, которые видят проблему восстановления федеративного устройства в том, чтобы перераспределить регионам чуть больше денег и полномочий на местах, не многим лучше оккупационных властей.